Тръмп е готов да изпрати преговарящ екип в Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да изпрати американски екип в Москва за преговори относно войната в Украйна. Според Укринформ, Тръмп е направил изявлението, докато е говорил с репортери близо до Белия дом.

По време на разговора журналисти го попитали дали е готов да изпрати преговарящи в Москва, за да обсъдят евентуално уреждане на войната.

В отговор Тръмп каза, че не изключва подобен сценарий. "Бих го направил, ако смятам, че това ще помогне. Бих искал да видя края на тази война“.

Президентът на САЩ не предостави никакви допълнителни подробности относно възможния формат на преговорите или потенциалния състав на делегацията.

Размяна на пленници

Освен това Тръмп каза, че страните планират да проведат размяна на пленници в близко бъдеще.

Тръмп също така обърна внимание на броя на жертвите във войната от двете страни.

"Бих искал това да спре между Русия и Украйна. Това е най-лошото нещо от Втората световна война насам по отношение на живота. 25 хиляди млади войници всеки месец. Лудост е“, подчерта американският президент.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров е обсъдил връщането на украинските затворници, държани от Русия, по време на среща с пратениците на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.