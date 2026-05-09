Скандал в българска църква в Одрин: Духовници искат богослужение на гръцки език

Местните медии в Турция съобщават за скандал в българската църква “Свети Георги Победоносец” в Одрин - гръцките духовници са настоявали богослужението по случай Гергьовден да бъде отслужено на гръцки език. В резултат на тази ситуация настоятелството на цариградските българи е наложило забрана за богослужения в българските църкви в Одрин на гръцки език.

По информация на сайта “Батъ Експрес” скандалът е избухнал, когато гръцкият митрополит, който трябвало да ръководи службата в българската православна църква, намираща се в одринския квартал Къйък, настоял тя да бъде изнесена на гръцки език. Митрополитът е изпратен от Вселенската патриаршия в Истанбул.

Присъстващите в църквата стотици българи обаче се възпротивили на гръцкия духовник. Стигнало се до скандал, като българските граждани настоявали, че в българската църква богослуженията трябва да се изнасят на български, а не на гръцки език, който не разбират.

За празника са се събрали много българи

Гергьовден е и патронен празник на българската православна църква в одринския квартал Къйък и специално за празника са пристигнали стотици българи, отбелязват местните медии.

Скандалът предизвика много силен отзвук сред общността на православните българи в Истанбул, а темата беше отразена и от други медии като "Хабертюрк", "Йени бирлик" и други.

“От името на истанбулската българска общност дойдохме днес в Одрин, за да проведем традиционното богослужение. Ние сме енорията и собствениците на тази църква /вкл. и на църквата "Свети Константин и Елена" в Одрин/. При пристигането ни обаче бяхме информирани чрез свещеници, изпратени от гръцкия митрополит на Одрин, че няма да можем да провеждаме богослужения на български език. Вместо това ни беше казано, че службите ще се провеждат с гръцки свещеници. Не приехме това. Защото това е българска църква и ние вярваме, че службите трябва да се провеждат на български език”, заяви председателят на настоятелството на Фондацията на православните църкви на Българската екзархия в Истанбул и на общността на цариградските българи Димитри Йотеф.

"Затова, като Фондация на православните българи ние взехме следното решение. От днес затваряме нашата църква за богослужения, докато не се уреди проблемът службите да се провеждат на български език. В същото време решихме да забраним на одринския митрополит да влиза в църквата, докато не бъде дадено разрешение за служби на български език. Разбира се, тя ще бъде отворена за посещения. Хората могат да идват и да се молят, да палят свещи. Няма пречка за това. Служби обаче няма да се изнасят”, добави Йотеф, цитиран от турските медии.

По думите му решението се отнася и за двете църкви в град Одрин.

Официални български представители също са се намирали в църквата за днешното богослужение. “Днес в нашата църква се случи един много неприятен инцидент, на който всички станахте свидетели. Можем да го наречем неочаквана ситуация, но трябва да се каже и че това е продължение на дългогодишен проблем. Защото отдавна се сблъскваме със същите трудности. Негово Светейшество Митрополитът наложи ограничение за провеждане на служби на български език. В Република Турция обаче службите и богослуженията във всяка църква или място за поклонение се извършват на езика на съответната общност. Република Турция е държава, която еднакво защитава правата на различните народи, различните деноминации и религиозни групи. Със съжаление обаче трябва да заявя, че Негово Светейшество Митрополитът не разбра нашата чувствителност по този въпрос. Той може да е от гръцки произход, но въпросът тук е езикът, културата и правото на общността да практикува вярата си на собствения си език“, заяви българският генерален консул в Одрин Радослава Кафеджийска пред одринските медии.

След доста продължителни и разгорещени спорове и най-вече заради настоятелните искания на българските граждани в защита на правото им да изнасят молитвите си на български език е била прочетена молитва на български език.

И преди е имало скандали

Скандалите около българските църкви в Одрин са основно свързани с опити за намеса на Вселенската патриаршия, забрани за богослужение на български език и спорове за стопанисването на храмовете. Вселенският патриарх Вартоломей е критикуван за действия, целящи да наложи гръцко присъствие, включително чрез служба на гръцки език, посочват запознати с проблема специалисти.

В българските църкви в Истанбул "Свети Стефан" и "Свети Йоан Рилски" в българската Екзархия богослужението се извършва на български език, като единственото изключение е посещение от Вселенския патриарх, когато молитвите се отправят на гръцки. / БТА