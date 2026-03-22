В кадър: ГЕРБ даде старт на предизборната си кампания

БГНЕС 1 / 16 / 16

Политическа партия даде старт на предизборната си кампания. На събитието бяха забелязани знакови лица, сред които партийният лидер Бойко Борисов, Даниел Митов, Томислав Дончев, екс премиерът Росен Желязков.

“Най-важното, което свърши изпълнителната комисия беше, че поехме отговорност, когато беше неудобно, вземахме решения, когато другите се колебаеха и успяхме да запазим единството на партията”, каза заяви Деница Сачева.

“Смисълът на политиката е да предлага резултати. Ако има нещо, с което печелим изборите, е това, че правим нещата изобщо, защото само ГЕРБ предлага реални резултати, подчерта Сачева. ГЕРБ е единствената партия, за която държавата не е сцена, а дом. Направихме промени в Семейния кодекс, направихме така, че детето да има право да има и мама, и татко, след като родителите се разделят. Направихме гъвкаво работно време, изброи Сачева и продължи - направихме промени в НК, за да няма повече домове за възрастни хора с проблеми. Спряхме изтичането на средства от НОИ.

Свързани статии Бойко Борисов в открит разговор: Цената на властта е много голяма

“Въведохме мултифондове във втория стълб. Това значи, че 15 млрд. евро на българите ще се ползват за инвестиции в инфраструктурни проекти, ще се ползват за капиталовия пазар, за бизнеса и след това ще се върнат при хората. Целта е средният размер на пенсиите от втория стълб да стигне почти двойна стойност от 750 евро. Добавките за Великден и Коледа вече са регламентирани в закон и са за хората, които имат нужда от тях. Борим се за това България да бъде държава в устойчив растеж, а не да бъде в непрекъснат рестарт”, каза още Сачева.

През последните години участвахме в две правителства. Двете правителства бяха създадени с големи компромиси и отстъпки от страна на ГЕРБ. В първото ние отстъпихме почти цялата власт в ръцете на ПП.

“Този кабинет нямаше как да издържи дълго. Много от решенията бяха неудачни. Въпреки това успяхме да заложим в държавната програма средства за подпомагане на общините за тежки инфраструктурни проблеми. Кабинетът "Желязков" беше съставен с много компромиси. Мотивът му беше, че преди 20 г. ГЕРБ беше създадена като партия за европейско развитие и логичните последни стъпки бяха Шенген и еврозоната. Така че това беше нашият основен мотив. И си заслужаваше”, отчете последните няколко години кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

“Преходът от международната политика е особено духовно и образователни предизвикателство. Осъзнаваш, че всички хубави приказки свършват там, където излезе заповедта за задържане за 24 часа. МВР имаше нужда от спокойствие, хората в системата да се оценяват по качествата им, с не по това кой кога и от кого е бил назначен”, разказа бившият вътрешен министър Даниел Митов.