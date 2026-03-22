Бойко Борисов в открит разговор: Цената на властта е много голяма

Лидерът на най-голямата политически сила у нас ГЕРБ Бойко Борисов даде откровено интервю пред Мин Дьо за политиката и съперниците си.

Преди старта на предизборната кампания лидерът на ГЕРБ каза, че цената на властта е много голяма.

“В момента политиката е игра на политически агитки, които мразят и обиждат противника”, откровено заяви партийният лидер в "Изборът на България: Портрети на властта" по Нова телевизия.

“Хората ти дават не власт, а управление. Ако не са доволни подаваш оставка и отиваш на нови избори. Моделът, сглобката не работи така, както очаква обществото. Сега имаме 100% управление на ПП-ДБ. То не се справя и хората го виждат”, добави Борисов.

"През 2020 се прекали с компроматите. 2025 г., когато правителството на малцинството с подкрепящата го партия започнаха да прекаляват - нажежи се обстановката и хората излязоха. Първоначално беше за бюджета. Сега нямаме бюджет и се молят за удължителния бюджет. Ние ги молихме за 20 дни да оправим бюджета. Те казаха незабавно. Незабавно стана избори края на април", каза още лидерът на ГЕРБ.

“За важните неща - еврозона, Шенген, Пеевски ме подкрепи. И мога да му благодаря”, откровен е Борисов.

"Моделът "Борисов - Пеевски" вкара България в Шенген и еврозоната за една година. Моделът "Борисов - Асен Василев" промени Конституцията. Домовата книгата трябваше да служи на сглобката поне 10 години. Нямаше мисъл да отиваме на избори със служебно правителство, затова е тази какафония, която създадохме ние", каза още партийният лидер.

Личен живот

“С Цветелина имахме прекрасни отношения и си изстрадахме любовта, но в един момент трябваше да избирам. Или аз да правя кариера, или тя да прави бизнес. Двете не вървят заедно. И там се разделихме. Тя си е умна жена и каза: "Това си си го постигнал сам, да стигнеш от нулата до премиер на държавата и аз ще съм ти в тежест с бизнеса". Разрева се и много малко хора знаят, че като си тръгна от Банкя в гардероба дрехите ѝ стоят. Тя не дойде да си ги вземе и аз до ден днешен не съм ги махнал. Там си стоят”, спомня си партийният лидер.

Борисов казва, че е оценил начина, по който тя си е тръгнала, но призна, че “няма друга, която да си сложи дрехите” в гардероба му.

“Даже четка за зъби не давам някой да си донесе. Така, че не ми и пречат и там си стоят, ако иска да дойде, ще си ги вземе, разбира се, но и тя не дойде да си ги вземе вече 10-12 години ли колко са", разказа бившият премиер.

"Мога да кажа, че Христо Стоичков ми е приятел. Но аз нямаше човек, като левскар, повече да мразя от Стоичков. И колкото по-добре играе, толкова по-добре го мразя. Това е обяснение защо е спорно. Защото, когато някой те побеждава, когато някой играе по-добре, просто го мразиш. В момента политиката е игра на агитки политически огромни, по няколкостотин хиляди души си ги представете. И те мразят и ненавиждат противника. С изключение на ГЕРБ другите работят само с етикети. И то най-омразни, най-обидни", посочи той.

На въпрос кой е най-големият мит за него, Борисов отговори така:

"С една позната, с която бяхме много добри приятели и си говорим ѝ казвам: "Как може тези хора да говорят за милиарди, за милиони. Те представят ли си ги физически? Как, къде? Тогава се говореше със самолети изнасяни пари, безумици". И тя ме погледна и ми каза: "Гледай, ти си интересен човек. Ако ти нямаш милиарди, такива хора с по стотици милиони, а ти си на върха". Така се натъжих, че ѝ казах: "Виж какво, това ни е последната среща. Щом ти така мислиш". Като нямаш какво да кажеш, почваш да говориш корупция, измишльотини"

"Когато се погледна в огледалото виждам, че остарявам. Защото преди 20 години като се събличах на игрището гол и вашите колеги, които ме снимаха по списанията, мислеха, че има фотошоп. Малко хора знаят, че и сега, ако сложиш една щанга, лягам до 150. От лежанка със сто ще направя 50-ица. С 80 правя всеки ден по 50. Влизам, без загрявка, правя 50 и излизам и печеля басове", каза лидерът на ГЕРБ.

Според него хубавото в политиката е, че мъдростта и опита са предимство.

Арестът

Наскоро се навършиха четири години от ареста му. На питане "простил ли им е?", той отговоря, че има теми, по които се чувства “все едно е изнасилен” и след това те питат “Как си?”.

“Подобно е и усещането от такъв въпрос. Една от слабостите ми е, че много прощавам. Една от слабостите ми е, че не съм реваншист, а всички други го прилагат към партията ми и към мен в пълен обем. Ако на Кирил Петков, му трябва някой да помоли съдията като свидетел или потърпевш, аз ще отида и ще кажа: "Не го наказвайте строго. Скарайте му се, не е хубаво това, което е направил", но не бих се почувствал удовлетворен, даже би ми било неприятно баща на 3 деца да го съсипят така. Защото той не е лош човек. Подведоха го и според мен, той от неразбиране и непознаване на закона”, разсъждава Борисов.

Цял живот в Банкя

"Аз съм дете на учителка и пожарникар. Израснал съм в Банкя. Там живея и там си умирам. Нито къщи, нито замъци, нито каквото и да било. Там. В същия двор, където съм бил, когато съм бил малък. Ние сме се населили в Банкя, като е било гола поляна. И тая къщичка седи, която Вежди Рашидов се шегува, че съм я оставил за музей някой ден. Две стаи. По принцип баща ми, Бог да го прости, имаше и слабости, имаше и много... чувствах, че имам баща. Това е най-важното, но много обичах майка. Аз към майка имам голямата привързаност, защото тя ме и шамареше, като детска учителка, но и много ме обичаше. Даже и до ден днешен като направя нещо и се сетя, че майка ми е казала да не правя такива работи, веднага се поправям. Беше много добра жена, душа. Тя казваше: "Бобе, човечай, майка". Означава да си човек, човечен. Тя и баща ми години наред не знаеха, че тренирам карате. Тя беше много набожна и хрисима", сподели Борисов.