Иран пропусна 10 танкера като “подарък" в знак на сериозност към преговорите

“Иран е пропуснал 10 петролни танкера през Ормузкия проток като “подарък", за да демонстрира сериозността си в преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток”, съобщи американският президент Доналд Тръмп по време на първото заседание на кабинета си от началото на конфликта.

“Те казаха: “За да ви покажем, че сме реални, сериозни и тук сме, ще ви позволим да преминат осем кораба с петрол'", цитира Тръмп иранската страна, добавяйки, че след това Техеран се е извинил за предишни изказвания и е изпратил още два кораба.

Преди да разкрие подробностите пред журналисти, Тръмп се допита до преговарящия си за Близкия изток Стив Уиткоф: “Стив, мога ли да разкрия подаръка?" Танкерите се смятало, че плават под пакистански флаг, уточни президентът.

Иранските сили на практика са забавили корабоплаването през стратегическия проток до минимум от началото на войната преди почти четири седмици. Данните на морската разузнавателна компания Клепър показват, че шест натоварени петролни танкера и пет натоварени газови превозвача са преминали през Персийския залив от понеделник насам, но няма независимо потвърждение, че именно те са посочените от Тръмп съдове. От тях три петролни танкера и два газови превозвача са обект на американски санкции, свързани с Иран. / БГНЕС