Тръмп с послание към “странните ирански лидери”: Пентагонът подготвя “последен удар“

Доналд Тръмп предупреди "странните" лидери на Иран да "се заемат сериозно и скоро" с преговорите, тъй като Пентагонът изготвя военни варианти за нанасяне на "последен удар“ във войната, които биха могли да включват разполагане на сухопътни сили и мащабна бомбардировка, съобщават източници.

Президентът твърди, че Техеран "моли" да сключи сделка за прекратяване на конфликта, въпреки че отхвърли мирното предложение на САЩ, което беше предадено на иранските лидери от Пакистан вчера.

"По-добре да се заемат сериозно скоро, преди да е станало твърде късно, защото щом това се случи, няма връщане назад и няма да е приятно!", написа Тръмп в Truth Social.

Това се случва, когато вътрешни хора твърдят, че драматична ескалация ще стане все по-вероятна, освен ако не се постигне пробив в преговорите и ако Ормузкият проток остане ефективно затворен.

Според Axios, служители на Пентагона, под ръководството на Пийт Хегсет, разработват варианти, за които се смята, че биха могли да помогнат на Тръмп, като му позволят да обяви победа или да създаде допълнителни лостове за мирно споразумение.

Твърди се, че вариантите включват нахлуване или блокиране на остров Харг, основният център за износ на петрол на Иран, нахлуване в Ларак, остров, който помага на Техеран да държи Ормузкия проток под контрол, както и завземане на кораби, които изнасят ирански петрол от източната страна на пролива.

Длъжностни лица са казали на Тръмп, че смазваща демонстрация на сила може да помогне за прекратяване на войната с Иран, да засили влиянието на САЩ в бъдещите мирни преговори и да позволи на президента да обяви победа.

Според анализатори на иранската политика Техеран започва да придобива самочувствие след като по-рано отхвърли 15-точково мирно предложение от Тръмп.

Ето мнението на трима експерти по иранската война за посоката на конфликта:

"Като се има предвид пълното им недоверие към Тръмп, който бомбардира Иран два пъти на фона на продължаващите преговори през последната година, Техеран е естествено скептичен към преговорите и се стреми да създаде възпиращ фактор срещу друга атака", казва Рос Харисън, старши сътрудник в мозъчния тръст Институт за Близкия изток и автор на "Декодиране на външната политика на Иран".

Според Харисън иранците "трябва да се притесняват да не прекаляват с играта си".

Гийом Ласконяриас, експерт по Близкия изток в университета Сорбона в Париж, отбеляза как Тръмп е преминал от искане за „безусловна капитулация“ до предлагане на 15-точков мирен план.

"В преговорите този, който пръв протяга ръка, изглежда е в по-слаба позиция", каза Ласконяриас пред AFP, визирайки Тръмп.

Резултатът може да се сведе до това колко силно Тръмп иска бързо излизане от война, която е непопулярна у дома, и колко дълго Иран смята, че може да издържи, дори в случай на по-нататъшна ескалация от страна на САЩ.

Робърт Пейп, експерт по политически науки и военни науки в Чикагския университет, е на мнение, че преговорите са "димна завеса", защото Тръмп премества хиляди въздушно-десантни войски и морски пехотинци в Персийския залив за евентуална сухопътна офанзива.

"Ако искате да разберете накъде отива тази война, игнорирайте казаното. Гледайте какво се движи", написа той в своя Substack.