Екипът на Тръмп се готви за цена на петрола от 200 долара за барел

Цената на горивата в САЩ е скочила с 30%

26.03.2026 | 14:52 ч. 27
Снимка: БГНЕС

Служители на администрацията на Доналд Тръмп изучават икономическото въздействие от покачването на цените на петрола до 200 долара за барел, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

Източници на Bloomberg отбелязват, че моделирането на икономическата ситуация по време на рязък скок на цените на петрола се провежда редовно в периоди на стрес и не е прогноза. Според тях проверката е насочена към гарантиране, че администрацията е подготвена за всички възможни сценарии.

Още преди да избухне войната в Близкия изток, министърът на финансите Скот Бесент е изразил опасения, че конфликтът ще доведе до по-високи цени на петрола, казват източници. Служители на министерството са изразявали опасенията си пред Белия дом от седмици, добавиха те.

Прессекретарят на Белия дом Куш Десай заяви, че макар администрацията винаги да оценява различни сценарии и икономически въздействия, тя не обмисля възможността цените на петрола да достигнат 200 долара за барел. Той добави, че Бесент не е "притеснен" от краткосрочни колебания в резултат на операция "Епична ярост".

Bloomberg отбелязва, че дори по-ниска цена от 170 долара за барел ще доведе до по-висока инфлация в САЩ и Европа и забавяне на икономическия растеж в рамките на няколко месеца.

Най-забележимият ефект в САЩ вече е 30% увеличение на цените на дребно на бензина.

