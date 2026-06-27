Иран: Ударите са грубо нарушение на меморандума

Иранската страна отговори за нанесените въздушни удари от страна на САЩ. В позицията си страната казва, че това е “грубо нарушение” на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон, който в крайна цел е за прекратяването на конфликта в Близкия изток, съобщава AFP.

Иран “остро осъжда въздушните удари, извършени от американската терористична армия вечерта на 26 юли, петък, срещу няколко обекта по иранското южно крайбрежие”, се казва в изявление на Министерството на външните работи на Иран.

Тези удари представляват “грубо нарушаване на чл. 2, параграф 4 от Хартата на ООН и грубо нарушение на параграф 1 от меморандума за разбирателство”, сключен със САЩ в средата на юни, добави иранското външно министерство.

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Техеран добави, че е ударил цели, свързани с американските военни сили в отговор на атаките на САЩ, но не уточни които са целите, нито къде са разположени, добавя Ройтерс. / БТА