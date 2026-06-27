Нова размяна на удари между САЩ и Иран, примирието е под въпрос

Съединените щати и Иран си размениха военни удари, след като Вашингтон обвини Техеран в нападение срещу товарен кораб, поставяйки под заплаха крехкото примирие, докато дипломати се опитват да овладеят конфликта в Близкия изток, съобщават световните медии.

Централното командване на САЩ съобщи, че американските удари срещу ирански складове за ракети и дронове, както и срещу крайбрежни радарни позиции, са отговор на “необоснована агресия срещу търговското корабоплаване от страна на иранските сили“, която “явно наруши примирието“. То описа операцията като “мощен отговор на вчерашната атака срещу търговски кораб, който преминаваше през Ормузкия проток“.

По-късно иранската държавна телевизия съобщи, че в късния ден е била чута експлозия на пристанището Тахеруе в южния пристанищен град. Медията цитира информиран военен източник, според когото експлозията е била причинена от попадение на снаряд в района.

Споразумението остава крехко

По-рано американският президент Доналд Тръмп осъди това, което описа като ирански удар с дрон срещу кораба. “Очевидно това е безразсъдно нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня“, каза Тръмп, цитиран от Axios.

Пряко предупреждение в социалната мрежа отправи и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, заявявайки, че “на насилието ще бъде отговорено с насилие”, ако Иран извършат още атаки.

Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone. But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV — JD Vance (@JDVance) June 26, 2026

Минути по-късно държавната телевизия съобщи, че Революционната гвардия е нанесла удари по американски обекти в региона на Персийския залив в отговор на американските удари.

Размяната на удари породи нови въпроси относно усилията да бъде запазен отворен Ормузкият проток, докато Вашингтон и Техеран преговарят за окончателно уреждане на войната, започнала на 28 февруари с американски и израелски удари срещу Иран.

Иран предупреди корабите да не влизат или напускат Персийския залив през протока без разрешение, но корабите продължиха да се движат, а някои използваха маршрут, който не е одобрен от Техеран.

Според платформата за проследяване Kpler около половината от 42-та кораба, които преминаха през пролива на 25 юни, са използвали неодобрен южен маршрут покрай брега на Оман.

Морската агенция на ООН съобщи, че евакуационна операция е освободила 115 кораба и 2500 моряци, блокирани от конфликта, преди атаката да принуди нейното преустановяване.

Въпреки това цените на петрола се понижиха рязко, което отразява надеждите, че трафикът през Ормузкия проток – стратегически морски път, през който обичайно преминава около една пета от световния износ на петрол и природен газ – ще продължи да се възстановява въпреки последната ескалация.