Пентагонът показа кадри от ударите срещу Иран ВИДЕО

Централното командване на САЩ (CENTCOM) публикува видео в официалната си страница в Х, на което се вижда как американските сили нанасят удари по ирански склад за дронове и радарни съоръжения.

Видеото е публикувана от AP, NBC и други американски медии.

Кадрите бяха публикувани след операции, разпоредени в отговор на атаките на Ислямската революционна гвардия на Иран срещу търговски кораби в Ормузкия пролив.

В американските удар срещу Иран участие са взели шест изтребителя.

За изпълнението на задачата са били използвани изтребители F-35 и F-16, които са нанесли удари по четири ирански обекта в Ормузкия пролив и на остров Кешм.

Ударите са продължили около 90 минути.