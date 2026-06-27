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Пентагонът показа кадри от ударите срещу Иран ВИДЕО

Ударите са продължили около 90 минути

27.06.2026 | 10:13 ч. 8
Reuters

Reuters

Централното командване на САЩ (CENTCOM) публикува видео в официалната си страница в Х, на което се вижда как американските сили нанасят удари по ирански склад за дронове и радарни съоръжения.

Видеото е публикувана от AP, NBC и други американски медии.

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Кадрите бяха публикувани след операции, разпоредени в отговор на атаките на Ислямската революционна гвардия на Иран срещу търговски кораби в Ормузкия пролив.

В американските удар срещу Иран участие са взели шест изтребителя.

За изпълнението на задачата са били използвани изтребители F-35 и F-16, които са нанесли удари по четири ирански обекта в Ормузкия пролив и на остров Кешм.

Ударите са продължили около 90 минути.

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Тагове:

Пентагон САЩ удари с дрон Иран Ислямска революционна гвардия
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