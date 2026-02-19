Будьо/Глимт изненада Интер Милано в Шампионската лига

Будьо/Глимт постигна победа с 3:1 у дома срещу Интер Милано в първи мач от плейофите в Шампионската лига.

Норвежците поведоха в резултата в 20-ата минута след попадение на халфа Сондре Фет, но Франческо Пио Еспозито възстанови равенството десет минути по-късно. Малко по-рано гредата спаси Будьо/Глимт от попадение след шут на Матео Дармиан.

Втората част започна с още един удар в гредата, чийто автор беше Лаутаро Мартинес.

Йенс Хауге върна преднината за домакините с гола си в 61-ата минута, а само 180 секунди след това Каспер Хьог се разписа за крайното 3:1.

Пет минути преди края на редовното време италианците пропуснаха да се върнат в двубоя чрез Карлос Аугусто. Преди тази среща "нерадзурите" бяха в серия от шест поредни победи във всички турнири.

Атлетико Мадрид направи зрелищно равенство 3:3 като гост на Брюж. Хулиан Алварес от дузпа в осмата минута и Адемола Лукман дълбоко в допълнителното време на първата част осигуриха два гола аванс в полза на "червено-белите".

Рафаел Ониедика и Николо Тресолди върнаха белгийците в двубоя в рамките на само осем минути, като резултатът стана 2:2 след изтичане на един час игра.

Атлетико отново поведе след автогол на Жоел Ордониес в 79-ата минута, но минута преди края на редовното време Христос Цолис фиксира крайното 3:3.

Мадридчани все още нямат победа като гости срещу Брюж, записвайки две равенства и три поражения.

Байер Леверкузен се наложи с 2:0 като гост на Олимпиакос след два гола на Патрик Шик в 60-ата и 63-ата минута. Германците постигнаха първи успех като гости в елиминационен двубой от Шампионската лига.

Мехди Тареми се разписа за отбора от Пирея в края на първата част, но попадението беше отменено заради засада след намесата на видео асистент реферите.

По-рано днес Нюкасъл се наложи лесно с 6:1 над домакина Карабах.

Реваншите на тези двубои ще се проведат на 24 февруари.