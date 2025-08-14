ПСЖ взе Суперкупата на Европа след драма и дузпи срещу Тотнъм

Отборът на Пари Сен Жермен спечели драматично Суперкупата на Европа след успех над Тотнъм, дошъл след изпълнение на дузпи.

Тимът на Луис Енрике спечели с 4:3 при наказателните удари, след като редовното време бе завършило 2:2. Англичаните има за какво да съжаляват, след като до 85-ата минута водеха с 2:0 с попадения на защитниците Мики ван де Вен и Кристиан Ромеро.

ПСЖ се върна в мача в самия край с голове на резервите Кан-Ин Ли и Гонсало Рамош. При дузпите първи пропуск направи Витиня от ПСЖ, но вратарят Люка Шевалие спаси наказателния удар на Ван де Вен, докато Матис Тел стреля в аут.

Така ПСЖ спечели за първи път това отличие от втори опит, след като загуби от Ювентус през 1996. Това е и първа Суперкупа на Европа за френски отбор. Новият мениджър на Тотнъм Томас Франк пропусна да спечели значим трофей още в първия си официален мач. ПСЖ не изглеждаше толкова добре на терена, защото тимът направи първата си тренировка едва преди шест дни след участието си на финала на Световното клубно първенство, загубен от Челси.

В 23-ата минута се получи първото сериозно положение пред една от двете врати. Мохамед Кудус от английския тим изведе Ричарлисон на стрелкова позиция, като бразилският национал нанесе силен удар, а новото попълнение на ПСЖ Люка Шевалие изби с една ръка в корнер.

В 39-ата минута Тотнъм излезе напред в резултата. Вратарят на лондончани Гулиелмо Викарио изпълни пряк свободен удар от централната зона, като двама футболисти на "шпорите" спечелиха въздушните двубои, топката стигна до Палиня, който нанесе удар, спасен от Шевалие, топката се отби от напречната греда и се върна на терена, като при добавката Мики ван де Вен бе точен - 1:0.

В последната минута на първата част удар на Ричарлисон от Тотнъм срещна левия стълб на вратата на парижани, но бе отсъдена засада в тази ситуация и дори да бе паднало попадение, то нямаше да бъде зачетено.

В 48-ата минута Тотнъм удвои аванса си, като при центриране от пряк свободен удар Кристиан Ромеро насочи топката с глава към вратаря, а Шевалие не се намеси много добре и не успя да я избие, като тя влезе в левия му ъгъл - 2:0.

В 63-ата минута Заир-Емери пропусна чисто положение за ПСЖ, но бе отсъдена засада на Ашраф Хакими преди това, което бе спорно.

Пет минути преди края на редовното време резервата на ПСЖ Кан-Ин Ли отбеляза за 1:2 със силен диагонален удар от границата на наказателното поле.

До края на мача Тотнъм се бранеше самоотвержено, но в четвъртата минута на добавеното време Усман Дембеле центрира отдясно, а друга резерва - Гонсало Рамош, с глава изравни - 2:2.

Според регламента се премина към директно изпълнение на дузпи. Доминик Соланке изведе Тотнъм напред с удар в левия ъгъл, а Витиня стреляв страничния стълб за парижани. Бентанкур изпълни отново отлично за лондончани, а Гонсало Рамош върна ПСЖ.

Последва спасяване на Шевалие на дузпата на Ван де Вен, а Усман Дембеле бе точен - 2:2 при дузпите. Матис Тел стреля в аут, въпреки че излъга вратаря. Кан-Ин Ли даде аванс на ПСЖ. Педро Поро вкара за "шпорите", но Нуно Мендеш вкара петата дузпа и направи пълен обрат за френския тим. /БНР