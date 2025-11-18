Германия се класира директно за Световното след разгром

Германия си осигури директно класиране на световното първенство по футбол след лекция в ключовия мач срещу Словакия. Бундестимът се нуждаеше от равенството, за да си гарантира първото място в група А, но играчите на Юлиан Нагелсман показаха най-доброто си лице и спечели с категоричното 6:0 в последния кръг на световните квалификации.

Германците приключиха интригата на мача в Лайпциг още до почивката, когато паднаха четири гола. Лерой Сане се отличи с два гола и асистенция, а по веднъж се разписаха Ник Волтемаде, Серж Гнабри, Ридле Баку и Асан Уедраого.

В другия мач от групата Северна Ирландия победи Люксембург с 1:0 с гол на Джейми Донли от дузпа минута преди почивката.

В група G Нидерландия спечели с лекота у дома срещу Литва с 4:0 и си гарантира първото място и директна квота за Мондиал 2026. Тиджани Райндерс откри резултата, а Коди Гакпо удвои от дузпа в 58-а минута. Последваха още два бързи гола на Шави Симон и Дониел Монел за крайното 4:0.

Отборът на Полша завърши на второ място в групата и ще участва на бараж. Поляците имаха илюзорни шансове за първото място, но тимът срещна доста трудности при гостуването на Малта и в крайна сметка надделя с 3:2, но това не бе достатъчно. Полша на два пъти повежда в резултата с голове на Роберт Левандовски и Вшолек, но домакините изненадващо изравняваха и бяха близо до точката. Пет минути преди края Пьотр Желински отбеляза победния гол за Полша.

В група "L" нямаше неизвестни. Хърватия си бе гарантирал първото място в групата и класиране на Световното и подходи лежерно при гостуването на Черна гора. Осмаич и Кръстевич дадоха преднина на черногорците, но Хърватия стигна до обрат и победа с 3:2 след голове на Иван Перишич от дузпа, Кристиян Якич и Никола Влашич.

Вторият в групата Чехия нямаше проблеми срещу аутсайдера Гибралтара и спечели на своя територия с 6:0. Пет гола паднаха до почивката, точни бяха Дудера, Хори, Цоуфал, Карабец и Соучек. През втората част един гол добави Хранач.



Резултати и голмайстори от мачовете в понеделник:

Германия - Словакия 6:0

1:0 Волтемаде 19', 2:0 Гнабри 26', 3:0 Сане 36', 4:0 Сане 41', 5:0 Баку 67', 6:0 Уедраого 79'

Малта - Полша 2:3

0:1 Левандовски 32', 1:1 Кардона 36', 1:2 Вшолек 59', 2:2 Теума 67', 2:3 Зелински 87'

Нидерландия - Литва 4:0

1:0 Рейндерс 16', 2:0 Гакпо 57', 3:0 Симонс 60', 4:0 Мален 62'

Северна Ирландия - Люксембург 1:0

1:0 Джейми Донли 44'

Черна гора - Хърватия 2:3

1:0 Осмаич 3', 2:0 Никола Крстович 17', 2;1 Перишич 37', 2:2 Якич 72', 2:3 Влашич 87'

Чехия - Гибралтар 6:0

1:0 Дудера 5', 2:0 Томас Чори 18', 3:0 Коуфал, 4:0 Карабек 39', 5:0 Соучек 44', 6:0 Хранац 51'