Димитър Димитров-Херо официално пое Ботев Пловдив

Димитър Димитров – Херо е новият старши треньор на Ботев Пловдив. Един от най-титулуваните български специалисти подписа 2-годишен договор с „жълто-черните“.

3-кратният шампион на България ще направи първата си тренировка днес от 15:30 часа на клубната база. Първите 15 минути от заниманието ще бъдат открити за представители на медиите.

В своята дълга кариера бургазлията е водил редица отбори, сред които националния отбор на България, Нефтохимик, Литекс, Левски, Локомотив Пловдив, Лудогорец, Черноморец, Берое, Арда, Спартак Варна, както и чуждестранните Иртиш Павлодар, Ал Насър, Амкар Пернм и др.