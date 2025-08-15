Сабаленка не иска да играе с друг освен с Григор

Арина Сабаленка иска да играе единствено с Григор Димитров на смесени двойки. Лидерката в световната ранглиста в женския тенис се отказа от участие на Ю Ес Оупън на двойки и ще се концентрира в мачовете си на сингъл.

Беларуската тенисистка трябваше да си партнира с Димитров на Откритото първенство на САЩ, но той пропуска заради травмата, получена още на Уимбълдън. Проблемът му в гръдния мускул се оказа по-сериозен и Григор не успя да се възстанови на време за мачовете в Ню Йорк.

„Няколко от момчетата ме питаха да играем, но по-скоро това няма да се случи“, коментира Сабаленка в интервюто на корта в Синснати. Тя имала възможност да смени партньора си, но е решила да остане лоялна към Димитров.

Тази година турнирът на смесени двойки на US Open ще се проведе в рамките на само два дни – 19 и 20 август, като жребият е насрочен за 17 август. Промененият формат вече предизвика критики сред играчите и феновете.

“Не смятам, че трябва да бъда с друг партньор, защото искам да бъда лоялна към Григор, защото той бе с основната роля да се съберем като смесена двойка”, каза Арина.

Неотдавна тя сподели, че след като стана ясно в какъв формат ще е турнирът в откритото на САЩ, Димитров не спирал да ѝ праща съобщения с молба да играят заедно. “Казах му, че не искам, но той не спря да ме моли и аз накрая му отговорих, че съм съгласна”, каза с голяма усмивка Сабаленка.

Носителката на три индивидуални титли от “Големият шлем” (и две при двойките) и най-добрият български тенисист в историята са много добри приятели. Те бяха заедно в отбора на “Соколите” (също с Новак Джокович и Паула Бадоса) в демонстративната Световна тенис лига в Дубай през декември 2022 г. Арина и Григор нерядко пътуват заедно с частни самолети между турнирите в САЩ.

В Синсинати Сабаленка продължи да гледа уверено към финала. Беларуската продължава защитата на титлата си на турнира по тенис на твърди кортове от сериите УТА 1000 с награден фонд 5 152 599 долара. Сабаленка победи испанката Джесика Бусас Манейро с 6:1, 7:5 и достигна до четвъртфиналите.

В следващата фаза тя ще се изправи срещу шампионката от "Уимбълдън" за 2022 година Елена Рибакина в оспорван сблъсък за място на полуфиналите.

