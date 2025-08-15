ЦСКА представи португалския халф Бруно Жордао

ЦСКА се подсили с португалския полузащитник Бруно Жордао, съобщиха официално от клуба. Футболистът, който идва в ЦСКА от полския елитен Радомяк (Радом), премина успешно медицинските прегледи и днес подписа договор с "армейците“. Той се превръща в шестото ново попълнение в състава на Душан Керкез през този трансферен прозорец.

26-годишният Бруно Жордао има солиден опит в силни европейски първенства. През юношеските си години играе за Униао Лейрия и Брага, като дебютира в мъжкия футбол през 2016 г. за втория тим на Брага. През следващото лято е трансфериран под наем в италианския Лацио, а през 2019 г. е закупен от английския елитен Уулвърхемптън. Впоследствие Жордао играе като преотстъпен последователно за португалския Фамиликао, швейцарския Грасхопърс и за друг тим от родината си – Санта Клара.

През зимния трансферен прозорец на 2024 г. халфът подписва с полския Радомяк, където за сезон и половина натрупва участие в 44 двубоя.

От началото на настоящата кампания има 4 мача и 2 голови асистенции в полската Екстракласа.

В периода 2015-2018 г. Бруно Жордао е част от юношеските формации и младежкия национален тим на Португалия.

В ЦСКА новото попълние ще играе с фланелката с №6.