Машинист от запалилите се цистерни: Движехме се с 58 км/ч при позволени 60 км/ч

Единият от машинистите на дерайлиралия товарен влак в Хасковско Христо Христов заяви пред bTV, че са се движели с 58 км/ч при позволени 60 км/ч.

Машинистът добави, че инфраструктурата в района е “под всякаква критика“ и това не е първият подобен случай.

“Усетихме тласък, което е нормално при скъсването на влака. Видях контактната мрежа, че се люлее цялата“, разказа Христов за инцидента.

Христов споделя, че за 38 години професионален път, това е най-сериозното му произшествие.

“Добре, че не беше газ и нямаше взрив“, допълни машинистът.

Другият машинист - Трифон Димитров, е прегледан заради високо кръвно - той вече се чувства добре. В железниците е от 32 години и по неговите думи чак такъв инцидент в работата му не се е случвал.

Димитров също заяви, че са се движели със скорост под максимално определената.