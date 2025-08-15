IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

Машинист от запалилите се цистерни: Движехме се с 58 км/ч при позволени 60 км/ч

Инфраструктурата в района е “под всякаква критика“, каза Христо Христов

15.08.2025 | 16:37 ч. Обновена: 15.08.2025 | 16:41 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Единият от машинистите на дерайлиралия товарен влак в Хасковско Христо Христов заяви пред bTV, че са се движели с 58 км/ч при позволени 60 км/ч.

Машинистът добави, че инфраструктурата в района е “под всякаква критика“ и това не е първият подобен случай.

“Усетихме тласък, което е нормално при скъсването на влака. Видях контактната мрежа, че се люлее цялата“, разказа Христов за инцидента.

Христов споделя, че за 38 години професионален път, това е най-сериозното му произшествие.

“Добре, че не беше газ и нямаше взрив“, допълни машинистът.

Свързани статии

Другият машинист - Трифон Димитров, е прегледан заради високо кръвно - той вече се чувства добре. В железниците е от 32 години и по неговите думи чак такъв инцидент в работата му не се е случвал.

Димитров също заяви, че са се движели със скорост под максимално определената.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

влак машинисти Хасково гориво инцидент
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem