Абсурд: Купуваш имот, а община Акаково те оставя без достъп до него

В днешния обзор на получените сигнали в платформата на Helpbook.info ще ви разкажем през какви перипетии минава наш потребител, който наскоро закупил имот.

Ето и историята:

„През 2020 г. закупих имот в землището на с. Кичево, местност „Стражата“. Няколко месеца след покупката, без да бъда уведомена, Община Аксаково прие нов План на новообразуваните имоти.

В този план:

295 кв.м от имота ми са присъединени към съседен парцел, чиито наследници предявяват претенции;

Променено е трасето на официалния път, като имотът ми остава без достъп;

Община Аксаково отказа да осигури нов път, с мотив „няма бюджет“;

Общински служители ме насочиха да „се разбера със съседите“, което доведе до заплахи и изнудване;

Съдебна експертиза оцени подобренията на имота на 18 800 лв., но съдът постанови, че не ми се дължи обезщетение.

Считам, че са допуснати сериозни нарушения – липса на уведомяване, неправомерно изменение на граници и лишаване от достъп, в противоречие със закона.

Настоявам за:

Проверка от Министерството на земеделието и храните;

Задължаване на общината да осигури официален достъп;

Разследване на начина, по който е изработен и одобрен новият план.

Имотът ми е реално ограден и неизползваем заради действията на общината, а аз оставам без защита като собственик.“

Сигналът е изпратен към Министерски съвет и с нетърпение очакваме отговор по казуса. (целият сигнал тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.