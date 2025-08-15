IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Абсурд: Купуваш имот, а община Акаково те оставя без достъп до него

Сигнал в платформата Helpbook.info

15.08.2025 | 17:00 ч. Обновена: 15.08.2025 | 19:36 ч. 14
Абсурд: Купуваш имот, а община Акаково те оставя без достъп до него

В днешния обзор на получените сигнали в платформата на Helpbook.info ще ви разкажем през какви перипетии минава наш потребител, който наскоро закупил имот.

Ето и историята:

„През 2020 г. закупих имот в землището на с. Кичево, местност „Стражата“. Няколко месеца след покупката, без да бъда уведомена, Община Аксаково прие нов План на новообразуваните имоти.

В този план:

  • 295 кв.м от имота ми са присъединени към съседен парцел, чиито наследници предявяват претенции; 
  • Променено е трасето на официалния път, като имотът ми остава без достъп; 
  • Община Аксаково отказа да осигури нов път, с мотив „няма бюджет“; 
  • Общински служители ме насочиха да „се разбера със съседите“, което доведе до заплахи и изнудване; 
  • Съдебна експертиза оцени подобренията на имота на 18 800 лв., но съдът постанови, че не ми се дължи обезщетение. 
  • Считам, че са допуснати сериозни нарушения – липса на уведомяване, неправомерно изменение на граници и лишаване от достъп, в противоречие със закона. 

Настоявам за:

  • Проверка от Министерството на земеделието и храните; 
  • Задължаване на общината да осигури официален достъп; 
  • Разследване на начина, по който е изработен и одобрен новият план. 
  • Имотът ми е реално ограден и неизползваем заради действията на общината, а аз оставам без защита като собственик.“ 

Сигналът е изпратен към Министерски съвет и с нетърпение очакваме отговор по казуса. (целият сигнал тук

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

аксаково имот
