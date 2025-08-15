Шампионът от Уимбълдън Иван Иванов е Спортист №1 за юли СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев 1 / 15 / 15

Шампионът от Уимбълдън при юношите - Иван Иванов беше награден с наградата за Спортист №1 за месец юли.

“Календарът е по-натоварен с повече турнири и преминаваме към мъжките. Това е сред най-тежките стъпки в тениса – преминаване от юношеския към мъжкия тенис. Трябва много дисциплина и характер”, заяви Иванов.

“Чувствам се добре. В академията надграждаме физическите ми способности, за да се чувствам още по-добре на корта.

Отпадането ми от турнира в София още в първия кръг е урок, който мога да взема за следващите турнири. Има още много какво да уча за мъжкия тенис”, каза шампионът.

Последният голям турнир за Иванов ще бъде US Open, след това ще наблегне на мъжкия тенис.

“Тактиката е важна, но при мъжете е по-различно. Може съперникът да контролира играта, може тактиката да свърши различна работа… Ако вдигна работата на тренировките, мисля че и резултатите ще са по-добри. Рафа отдавна е спрял да тренира и е шега, че ще играем… За кратката ми седмица в Майорка успяхме да се видим. Неговото отношение – той ме поздрави, резултатът е добър и това може да те мотивира, но не трябва да се отпускаш. Няма правилен отговор колко време ще ми трябва да пробия при мъжете. Надявам се, че до една година или по-малко ще мога да играя комфортно и да се чувствам по-добре”, споделя тенисистът.

Иванов каза, че е тренирал с големи звезди на тениса. “Да играеш с някого от тях е голям урок, както и да имам Рафа Надал близо до себе си – това е добър урок”, каза младата надежда.

“Има притеснение, когато играеш за България. Напрежението идва от очакванията. Надявам се това да бъде мотивация и да спечеля на Купа “Дейвис“, сподели още Иванов.