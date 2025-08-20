IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Карабах победи "палача" на Лудогорец насред Будапеща

Азерите се наложиха с 3:1 в първия мач

20.08.2025 | 09:48 ч. Обновена: 20.08.2025 | 14:57 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Карабах направи сериозна крачка към класиране за основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир - Шампионската лига.

Азерите надвиха "екзекутора" на Лудогорец в предишната квалификационна фаза - Ференцварош, с 3:1 насред Будапеща, при това след обрат през второто полувреме.

Домакините, които преди двубоя на "Групама Арена" бяха глобени от УЕФА с 30 000 евро заради расизъм в мача-реванш с българския шампион, поведоха в резултата чрез Барнабас Варга в 29-та минута. След паузата обаче Карабах се съживи и вкара три безответни попадения чрез Марко Янкович, Кевин Медина и резервата Муса Курбанлъ. Реваншът в Баку е идната сряда.

В други две срещи, Брюж и Пафос също взеха аванс след гостуванията си съответно на Рейнджърс и Цървена звезда. Белгийците надвиха Рейнджърс с 3:1 на "Айброкс", а кипърският тим изненада Звезда насред "Мала Маракана" след 2:1. 

