Карабах победи "палача" на Лудогорец насред Будапеща

Карабах направи сериозна крачка към класиране за основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир - Шампионската лига.

Азерите надвиха "екзекутора" на Лудогорец в предишната квалификационна фаза - Ференцварош, с 3:1 насред Будапеща, при това след обрат през второто полувреме.

Домакините, които преди двубоя на "Групама Арена" бяха глобени от УЕФА с 30 000 евро заради расизъм в мача-реванш с българския шампион, поведоха в резултата чрез Барнабас Варга в 29-та минута. След паузата обаче Карабах се съживи и вкара три безответни попадения чрез Марко Янкович, Кевин Медина и резервата Муса Курбанлъ. Реваншът в Баку е идната сряда.

В други две срещи, Брюж и Пафос също взеха аванс след гостуванията си съответно на Рейнджърс и Цървена звезда. Белгийците надвиха Рейнджърс с 3:1 на "Айброкс", а кипърският тим изненада Звезда насред "Мала Маракана" след 2:1.