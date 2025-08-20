Защо трофеят на Челси от Световното клубно първенство е още в Овалния кабинет?

Когато Белият дом публикува снимка на среща на президента на САЩ Доналд Тръмп със световни лидери в Овалния кабинет тази седмица, зорките футболни фенове забелязаха необичаен предмет на почетно място. Трофеят от Световното клубно първенство, който Челси взе след победа над Пари Сен Жермен през юли в Ню Джърси.

Изображението накара мнозина в социалните медии да се запитат защо „трофеят на Челси“ се намира в един от най-важните офиси в света седмици след като отборът на Енцо Мареска го вдигна на стадион „Метлайф“.

След финала през юли президентът Тръмп заяви, че му е било казано, че може да запази трофея в знак на признание за домакинството на едномесечния турнир в Съединените щати.

„Попитах: „Кога ще вземете трофея?“ А те казаха: „Никога няма да го вземем. Можете да го запазите завинаги в Овалния кабинет, ще направим нов“, каза той в интервю за DAZN. „И всъщност направиха нов. Това беше доста вълнуващо, но в момента оригиналният е в Овалния кабинет.“

Но според ФИФА това не е съвсем така. Всъщност съществуват три трофея от Световното клубно първенство.

Оригиналната гравирана версия се намира в Цюрих, Швейцария, в централата на ФИФА, както е обичайно с всички трофеи на ФИФА - включително този от Световното първенство.

Едно копие принадлежи на Челси и притежателите го демонстрираха по време на предсезонен приятелски мач срещу Милан.

Третата версия се намира в Овалния кабинет в „признание за изключителните домакини на турнира през 2025 г.“, каза ФИФА пред BBC Sport.

Световното клубно първенство, което се проведе в 11 града в САЩ, беше наречено „най-успешното клубно състезание в света“ от организаторите. Но то беше критикувано и заради ниската си посещаемост - по време на турнира имаше повече от милион празни места. Недоволство имаше и заради метеорологичните условия и качеството на игрищата в САЩ.

Тръмп връчи трофея на Челси, но остана на сцената след връчването и празнува с играчите, които казаха, че са били „малко объркани“. След триумфа на „сините“, Тръмп връчи трофея на капитана на Челси Рийс Джеймс, преди да бъде поканен да се отдръпне от президента на ФИФА Джани Инфантино. Но президентът остана до Джеймс и вратаря Робърт Санчес и аплодира, докато Джеймс вдигна трофея, оставайки в позиция за няколко секунди, преди той и Инфантино да си тръгнат в задната част на сцената.

Съединените щати, заедно с Канада и Мексико, ще бъдат домакини на Световното първенство по футбол за мъже през 2026 г. следващото лято.