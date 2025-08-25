Майсторски удар: 231577 BGN 118403.47 EUR от 15 прогнози

Футболът отново доказа, че може да бъде повече от игра – може да бъде триумф. Истински майсторски удар на права колонка донесе на клиент на efbet.com впечатляваща печалба от 231 577 лева (118 403.44 евро). Само с един залог от едва 37 лева (18.92 евро) той превърна смелата си прогноза в безгрешна серия от 15 точни попадения.

Фишът включва сблъсъци от различни първенства – от френската Лига 1, Лига 2 и руската Премиер лига до полски и австрийски дербита. Всеки един от тях е предвиден правилно, което превръща комбинацията в истински футболен шедьовър.

Победителят е направил своята прогноза на права колонка, като е познал точно крайния изход на всички петнадесет срещи. Ето кои двубои му донесоха успех:

1. Лион - Метц | Краен резултат - Лион

2. Ница - Оксер | Краен резултат - Ница

3. Олимпик Марсилия - Париж ФК | Краен резултат - Олимпик Марсилия

4. Корона Келце - Мотор Люблин | Краен резултат - Корона Келце

5. Горник Забже - Гкс Катовице | Краен резултат - Горник Забже

6. Ред Бул Залцбург - Ласк Линц | Краен резултат - Ред Бул Залцбург

7. Теплице - Яблонец | Краен резултат - Яблонец

8. Балимена Юнайтед - Бангор ФК | Краен резултат - Балимена Юнайтед

9. Гленавон - Коулрейн | Краен резултат - Коулрейн

10. Крусейдърс - Гленторан | Краен резултат - Гленторан

11. Локомотив Москва - Ростов | Краен резултат - Локомотив Москва

12. Копер - Мура | Краен резултат - Копер

13. Ботошани - Чикшереда Меркуреа Чиук | Краен резултат - Ботошани

14. Сондал Ил - Мос | Краен резултат - Сондал Ил

15. Скейд - Лин | Краен резултат - Лин

Този успех е поредното доказателство, че във футбола ТРЪПКАТА Е НАВСЯКЪДЕ!

