8 дискретни знака, че мъжът е привлечен от вас

Привличането често се крие в най-малките жестове

25.08.2025 | 20:52 ч. Обновена: 25.08.2025 | 22:25 ч. 9
Снимка: Istock

Човешката връзка често започва много преди да бъдат изречени думи. Въпреки че всеки човек изразява интереса си към потенциален партньор по различен начин, има фини, но смислени начини, по които привличането естествено се показва чрез езика на тялото и поведението.

Що се отнася до намирането на потенциална сродна душа, получаването на среща е само половината от битката. В днешно време, светските разговори не са достатъчни, за да се определи дали някой се интересува от вас. Можете да разчитате на по-вродени знаци, базирани на езика на тялото на човек. Разбира се, една голяма, широка усмивка е добра отправна точка, но други издайнически знаци също могат да ви подскажат дали даден мъж е заинтересован от вас.

Ето 8 едва забележими, но силни знаци от езика на тялото, които показват, че един мъж е привлечен от вас:

1. Продължителен зрителен контакт

Това може да изглежда достатъчно просто, но хората често са склонни да забравят колко много може да предаде един задържан поглед.

Проучване на университета Дартмут установи, че мъжете участници, които са били помолени да оценят привличането си към жени въз основа на серия от снимки, са предпочели тези дами, които гледат директно в камерата. Другите са били възприемани като по-малко привлекателни. Мислете за това по следния начин: ако погледът на вашия събеседник се скита по време на разговора ви, той може би е отегчен или не особено впечатлен, но ако той гледа право към вас и ви гледа в очите - той определено е заинтригуван.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

