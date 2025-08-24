IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

ЦСКА продължава да пропада, загуби от ЦСКА 1948 с 0:1

"Червените" са без победа след 6 кръга от шампионата

24.08.2025 | 22:16 ч. Обновена: 24.08.2025 | 23:01 ч. 3
Lap.bg

Lap.bg

ЦСКА допусна домакинско поражение от ЦСКА 1948 с 0:1 и продължава без победа от началото на сезона в efbet Лига . Мамаду Диало вкара единствения гол в мача в средата на първата част. 

ЦСКА няма победа в първите шест кръга на шампионата и заема незавидното 14-о място с 3 точки. С успеха на Националния стадион "Васил Левски" отборът на ЦСКА 1948 се изкачи на трето място в класирането с 13 точки, колкото имат и лидерите Лудогорец и Левски, които са с мач по-малко.

Тренъорът на ЦСКА Душан Керкез смени схемата на игра и направи някои промени в титулярния състав, като в стартовите 11 започнаха новите попълнения Леандро Годой и Бруно Жордао и Теодор Иванов. 

Всичко за срещата четете в Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЦСКА-София ЦСКА 1948 Първа лига
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem