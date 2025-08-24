ЦСКА продължава да пропада, загуби от ЦСКА 1948 с 0:1

ЦСКА допусна домакинско поражение от ЦСКА 1948 с 0:1 и продължава без победа от началото на сезона в efbet Лига . Мамаду Диало вкара единствения гол в мача в средата на първата част.

ЦСКА няма победа в първите шест кръга на шампионата и заема незавидното 14-о място с 3 точки. С успеха на Националния стадион "Васил Левски" отборът на ЦСКА 1948 се изкачи на трето място в класирането с 13 точки, колкото имат и лидерите Лудогорец и Левски, които са с мач по-малко.

Тренъорът на ЦСКА Душан Керкез смени схемата на игра и направи някои промени в титулярния състав, като в стартовите 11 започнаха новите попълнения Леандро Годой и Бруно Жордао и Теодор Иванов.

