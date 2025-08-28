IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Важна промяна: Финалът на Шампионската лига ще бъде от 19 часа

Целта е УЕФА на "направи в деня на финала наистина приятна обстановка“

28.08.2025 | 15:00 ч. Обновена: 28.08.2025 | 22:43 ч. 1
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив

Финалът на Шампионската лига вече ще започва в 19:00 чака българско време, а не в 22:00 часа, както беше досега, за да "се подобри глобално обстановката с феновете, отборите и града-домакин", обявиха от УЕФА преди жребия за най-популярния турнир в Европа. 

Тази промяна ще влезе в сила от финала на сезон 2025/26, който ще се проведе на 30 май на "Пушкаш Арена" в Будапеща.

Целта е УЕФА на "направи в деня на финала наистина приятна обстановка, която ще позволи на семейства и деца да присъстват лесно на мача", обявиха от европейската централа.

Новият час има за цел за предостави "по-добър достъп по обществения транспорт, най-вече след мача, както и по-сигурно и практично завръщане на гостуващите фенове, както и позитивен икономически отпечатък на събитието" за града домакин.

"Новият час се вписва и в по-достъпен период за излъчване, като позволява мачът да достигне до по-широка телевизионна и онлайн публика в целия свят, като се обръща към младите зрители", казват още от УЕФА.

"Ако началният сигнал от 22:00 е адаптиран към мачовете в средата на седмицата, тези с по-ранно начало в събота означава и по-ранен край, независимо от евентуални продължения и дузпи, което позволява на фенове да се възползват от вечерта в компанията на своите близки", заяви президентът на УЕФА Александър Чеферин, цитиран от БТА.

Още новини от света на футбола четете в Gol.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Шампионска лига УЕФА Александър Чеферин
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem