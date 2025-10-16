IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Минута мълчание за нашия Манчестър Юнайтед от Свищов преди мача с "Ливърпул"

Заклетият фен на "червените дяволи" заслужи минутата си слава

16.10.2025 | 10:12 ч. 2
Снимка Фейсбук

Снимка Фейсбук

Заклетият фен Марин Левиджов от Свищов, който се прекръсти официално на Манчестър Юнайтед, ще бъде почетен достойно от любимия си отбор.

Мачът на "Манчестър Юнайтед" с "Ливърпул" на 19 октомври ще започне с минута мълчание в памет на Манчестър Юнайтед от Свищов, който почина в понеделник. Това съобщи фенският профил на отбора Red Devils Glory във фейсбук. 

"Феновете на Манчестър Юнайтед скърбят за кончината на Марин Здравков Левиджов, страстният фен, който преди 15 години промени името си на Манчестър Юнайтед. Икона на лоялността, той почина на 62-годишна възраст в България, оставяйки в траур милиони фенове на „червените дяволи" по целия свят.

Клубът потвърди, че на стадион „Олд Трафорд" ще бъде запазена специална минута мълчание по време на предстоящия голям мач с "Ливърпул, за да се отдаде почит на най-големия фен на всички времена – човек, чиято любов към "Манчестър Юнайтед" се превърна в дело на живота му", пише фенският профил. 

Марин-Манчестър Юнайтед почина внезапно в понеделник. Отишъл на гости на свой приятел в града, но внезапно му прилошало, паднал и издъхнал на място. Най-вероятно е получил инфаркт. Тялото му е откарано за аутопсия в местната болница, която ще установи причината за смъртта. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

манчестър юнайтед ливърпул минута мълчание марин прекръсти
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem