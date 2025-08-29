Ливърпул срещу Реал и Барселона срещу ПСЖ в Шампионската лига

С помощта на бившите футболисти на Милан Златан Ибрахимович и Кака в Монако бе изтеглен жребият за основната фаза на Шампионската лига.

За втора поредна година всички 36 тима в нея ще играят по осем мача, като ще имат по четири домакинства и четири гостувания.

Сред най-интересните двойки, които се оформиха, са домакинството на Ливърпул на Реал Мадрид, визитата на Пари Сен Жермен на Барселона и мачът между Байерн Мюнхен и Челси.

Шампионът Пари Сен Жермен изтегли жребий, който спокойно може да бъде определен като най-тежкия сред всички отбори в първа урна.

Парижани ще домакинстват на Байерн Мюнхен, Аталанта, Тотнъм и Нюкасъл и ще гостуват на Барселона, Байер Леверкузен, Спортинг Лисабон и Атлетик Билбао.

Финалистът Интер ще приеме на "Джузепе Меаца" английските грандове Ливърпул и Арсенал, но ще гостува на Борусия Дортмунд и Атлетико Мадрид.

Най-успешният отбор в историята на турнира - Реал Мадрид, ще домакинства на Манчестър Сити и ще гостува на Ливърпул.

На "Сантяго Бернабеу" ще дойдат още Ювентус, Олимпик Марсилия и Монако, а гостуванията на "белите" включват визити на Бенфика, Олимпиакос и дебютанта в турнира Кайрат Алмати.

Шампионът на Испания Барселона ще гостува на Челси, като това ще бъде вторият мач за каталунците срещу съперник от първа урна, освен домакинството на ПСЖ.

Като коварно за тима на Ханзи Флик се очертава гостуването на Нюкасъл.

Носителят на трофея в Лигата на конференциите Челси изтегли много лек жребий.

От първа урна "сините" играят с Барселона и Байерн Мюнхен, но от четвърта урна лондочани взеха два от най-желаните съперници - Пафос, на когото ще са домакини и Карабах, на когото ще гостуват.

Първенецът на Германия Байерн ще посрещне в Мюнхен Челси, Спортинг Лисабон и белгийските Брюж и Юнион Сен Жилоаз, а гостуванията на баварците ще бъдат на ПСЖ, Арсенал, ПСВ Айндховен и Пафос.

Шампионът на Англия Ливърпул ще приеме освен Реал Мадрид и другия колос от испанската столица - Атлетико.

"Червените" ще имат и гостуване на Галатасарай в Истанбул, но за сметка на това ще примат на "Анфийлд" Карабах.

За подгласника на Ливърпул Арсенал предстоят мачове с Байерн Мюнхен, Интер, Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао, докато за другия гранд от Северен Лондон - Тотнъм, предстоят домакинство на Борусия Дортмунд, гостуване на ПСЖ и гостуване норвежкия дебютант Будьо/Глимт.

Тотнъм и Будьо играха в полуфиналите на Лига Европа през миналата година, като впоследствие "шпорите" спечелиха и турнира.

Наполи ще срещне два английски отбора в лицето Челси и Манчестър Сити, два португалски в лицето на Бенфика и Спортинг, нидерландския шампион ПСВ Айндховен, както и Айнтрахт Франкфурт, Карабах и Копенхаген.

Новакът Кайрат Алмати пък ще осъществи най-далечното гостуване в историята на Шампионската лига.

Казахстанският тим се падна да гостуват на Спортинг Лисабон, като по въздух разстоянието между Лисабон и Алмати е близо 7000 километра.

В Алмати пък ще гостуват освен Реал Мадрид, още Брюж, Олимпиакос и Пафос.

Цялата програма за Шампионската лига ще бъде обявена от УЕФА в събота.

Турнирът започва с мачове на 16, 17 и 18 септември.