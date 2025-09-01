Край на сагата: Ливърпул договори Исак за рекордна сума

Ливърпул и Нюкасъл най-накрая постигнаха договорка за рекорден за Великобритания трансфер на нападателя Александър Исак. Sky Sports съобщава, че шампионите на Англия ще платят първоначално 125 млн. паунда, който днес, в последния ден от летния прозорец, ще финализира преминаването си на "Анфийлд".

Очаква се той да подпише шестгодишен договор с мърсисайдци, а медицинските му прегледи ще започнат тази сутрин. Сделката ще задмине 115-те млн. паунда, платени от Челси на Брайтън за услугите на Мойзес Кайседо през лятото на 2023.

Нюкасъл вече отхвърли една оферта на Ливърпул от 110 млн. паунда в началото на август. Първоначално "свраките" държаха твърдо на сума от 150 млн. паунда, но в крайна сметка се съгласиха на по-малко, тъй като самият Исак не тренира с останалите си съотборници и открито заяви, че иска да бъде трансфериран.

Нюкасъл вече привлече един нападател в лицето на Ник Волтемаде от Щутгарт, но се е прицелил в още един до затварянето на прозореца тази вечер.

