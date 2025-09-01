Филип Кръстев с трансфер, премина в Оксфорд Юнайтед

Българският национал Филип Кръстев бе представен като ново попълнение на английския Оксфорд Юнайтед.

23-годишният полузащитник преминава във тима от Чемпиъншип под наем от белгийския Ломел. През миналия сезон той бе част от нидерландския Цволе, където отново бе под наем. Той вкара шест гола и направи шест асистенции в 31 мача през миналия сезон и спечели наградата за "Играч на месеца" в Ередивизи през януари, след като вкара два гола в мача с ПСВ Айндховен.

В кариерата си Филип Кръстев е играл още за столичните Славия и Левски, американския ФК Лос Анджелис, френския Троа и нидерландския Камбуур.

"Няма по-добро място да играеш футбол от Англия. Много съм щастлив, че успях да осъществя този трансфер. Ще дам всичко от себе си за клуба, за да помогна да се движим напред. Искам да предизвикам себе си до границите на собствените си възможности, а с това и целия отбор. Искам да постигна големи неща с Оксфорд и да спечелим всеки възможен мач. Не искам да поставям граници на това, което можем да постигнем. Моята работа е да бележа и да създавам шансове. Аз съм силен характер. Благодарен съм, че играя футбол и нека видим какво можем да постигнем до края на сезона", каза Кръстев пред официалния сайт на Оксфорд Юнайтед.

Кръстев не попадна в групата на националния отбор на България за световните квалификации с Испания и Грузия тази седмица. Той обаче вече има 24 мача за тима с един гол и три асистенции.

Оксфорд Юнайтед заема 22-ро място в класирането в Чемпиъншип след първите четири кръга от новия сезон, като "жълтите" имат само една спечелена точка, съобщава БТА.