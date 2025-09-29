IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Владо Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския

Бившият капитан на България вярва във възможностите на женския национален тим

29.09.2025 | 10:33 ч. 5
Кадър: БНТ

Бившият капитан на българския национален отбор по волейбол за мъже Владимир Николов е обнадежден, че женският национален тим ще пожъне успехите, които мъжкият тим постигна на световното първенство.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини завоюва сребърните медали, като основна роля за успеха имаха синовете на Владо - Александър и Симеон.

"Със синовете ми не сме се виждали от снощи и нищо не сме се казвали. Успехът е за момчетата, федерацията и щаба. Ние просто му се наслаждаваме. Аз активно участвам в процесите, но на клубно ниво. Беше въпрос на време да ни радват децата, които подбрахме. Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския след 3-4 години. Израстването стана бавно по време на тренировъчния процес. Те тренираха като завършени професионалисти. Успехите на първенството не са случайност", сподели той пред БНТ.

 

