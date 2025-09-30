IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Йотова за волейболистите: Върнаха ни духа на обединението

Момчетата ни донесоха смелост, хладнокръвие, самочувствие, дързост

30.09.2025 | 10:15 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

"Момчетата ни донесоха всичко онова, от което имаме толкова нужда всички ние - да се почувстваме обединени, да се почувстваме като едно. Да имаме смелост, самочувствие, дързост и достатъчно хладнокръвие, за да се борим с трудностите - дори тогава, когато победата изглежда невъзможна”, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова по повод успехите на националния отбор по волейбол. 

На световното първенство със Филипините “лъвовете” грабнаха сребърните медали. Днес те ще бъдат посрещнати като герои.

"Но този ден накара не само нас, българите, но и целия свят да заговори за българския спорт. Нека не забравяме, че този ден донесе и нова шеста световна титла на Ружди Ружди – един невероятен човек, параспортист, който ни накара да въздъхнем дълбоко и да кажем, че няма нищо невъзможно пред човешкия дух. Благодаря!”, добави Йотова. 

