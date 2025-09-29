Волейболистите ни показаха как се побеждава: С лишения, труд, родителска грижа

България е световен вицешампион по волейбол във Филипините. Спортът отново обедини нацията. Хиляди хора ликуваха по площадите и залите на страната в чест на "лъвовете".

"Неведнъж волейболът успява да обедини нацията. Това е повод за радост и за хората, които не са пряко обвързани със спорта. Много от тях бяха съпричастни към този невероятен подвиг", каза бившият национал Мартин Иванов в ефира на "България сутрин".

Успехът ни е огромен и все още не го осъзнаваме, но с времето ще отеква повече, коментира бившият волейболен национал Светослав Гоцев.

"Като ги гледам отстрани, ми се иска и аз да съм там, да се боря, но за сметка на това ги подкрепяме изцяло", добави Гоцев пред Bulgaria ON AIR.

"55 години чакане. Имаше прокоба, която тънеше над нашия спорт - вечно четвърти, всеки недоволен. Тази прокоба се счупи", коментира Иванов.

Спортният журналист Росен Ангелов отбеляза еуфорията през вчерашния ден около организираните събития в столицата.

"Нацията е заредена. Този "шамар", който тези малки момчета нанесоха, да се отрезви нацията. Те показаха на цяла България как се прави, с лишения, труд, родителска грижа. Те мотивират хората. С цялото Световно първенство показахме, че няма да се предадем", подчерта журналистът.

Ангелов изтъкна и ролята на политиците: "Половината от тези, които ще се снимат с тях, не знаят имената на момчетата".

"Те бяха месеци на лагер - затворени, тренировки, без приятелки и излизания. Това е нещо, което е нормално за едни 22-23-годишни момчета. Те бяха там и тренираха усърдно. Лишиха се от нещо, за да вземат нещо друго. Успяха да материализират своите усилия, нищо не беше напразно", анализира Гоцев.

Освен труда, е важно да се говори и за семейството, за манталитета, вметна Иванов, като допълни, че не бива да се изпуска моментът да се влага в младите надежди.

"Клубът ни знае, че не може да ражда само шампиони. Ние подготвяме и програма, с която със спорта да можеш да участваш в американски университет и да вземеш стипендия", съобщи Гоцев.

"Нашето първенство все повече става интересно за останалите. Иска ми се това да се пренесе и в децата, да дойдат в залата и да опитат. Правилно е да се инвестира в спорта", подчерта още Гоцев.

България не търси талант, тя го има, категоричен е Ангелов.

"Трябва да се повярва в него и да се протегне ръка. Не трябва да се изпуска моментът", анализира журналистът.

По думите на Иванов България не разполага с такъв капацитет от хора, които да създават конкуренция, като в Русия, Италия, Полша, и не може "с лека ръка да хвърляме и малкото, което имаме".