„Черно море” победи като гост „Монтана”

Черно море тресна с лекота и класа с 3:1 като гост Монтана в среща от 11-ия кръг на Първа лига. Така хората на Илиан Илиев влетяха в Топ 3 в класирането.

Димитър Тонев и Селсо Сидни дадоха комфортна преднина на „моряците“ преди почивката. Първият откри още в 8-ата минута, а вторият удвои в 34-ата минута. Иван Коконов върна надеждите на домакините в 57-ата минута. Георги Лазаров в 79 –ата подпечата трите точки за варненци.

След този успех Черно море е 3-ти с актив от 22 точки. Монтана е на 10-ата позиция с 11 пункта.

Варненци взеха преднина още в осмата минута. Жоао Педро изпълни ъглов удар, защитата на монтанци не се справи добре и Димитър Тонев се възползва от това и с шут с левия крак откри резултата.

Домакините отвърнаха с опит за изравняване на Кристофър Ачемпонг, който шутира от около 20 метра, но Пламен Илиев се справи със ситуацията.

В 34-ата минута Селсо Сидни отбеляза второто попадение в полза на варненци. Нападателят получи подаване от Димитър Тонев, влезе в наказателното поле и със силен шут се разписа за 2:0.

Монтана успя да върне в двубоя с попадение на Иван Коконов след почивката. В 57-ата минута нападателят стреля в стената от фаул, топката се върна при него и той изненада Пламен Илиев с удар по тревата, разписвайки се във вратата на Черно море.

"Зелено-белите" реализираха трети гол в 79-ата минута. Георги Лазаров беше изведен на голова позиция и се разписа за крайното 3:1.