Черно море победи и взе три точки при визитата си на Арда

Черно море победи с 1:0 като гост Арда Кърджали в среща от 9-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в срещата бе дело на Николай Златев в 28-ата минута.

Символичните домакини на срещата, която бе играна в Стара Загора завършиха срещата в намален състав, след като в 19-ата минута бе изгонен Давид Акинтола с директен червен картон.

Арда започна по-активно срещата и бе близо до откриване на резултата. Първо Атанас Кабов не успя да намери целта, а след него и Антонио Вутов отправи неточен удар.

Така се стигна до 19-ата минута, когато Давид Акинтола влезе грубо в краката на Жоао Педро и получи директен червен картон от съдията Васил Минев.

В 28-ата минута Черно море наказа грешка в противниковия състав, след която Николай Златев бе изведен сам срещу Господинов и откри резултата.

Втората част далеч не бе толкова интересна. Футболистите на Черно море заложиха на сигурността, въпреки че имаха числено превъзходство. Резервата на варненци Георги Лазаров на два пъти пропусна да отбележи втори гол. Първо бе спрян от добрата реакция на Господинов, а в 83-ата минута защитник на Арда изчисти от голлинията, след като Лазаров излезе сам срещу вратаря.

Още новини от родния футбол четете в Gol.bg