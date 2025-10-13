Фарьорските острови не се спират, победиха и Чехия

Съставът на Фарьорските острови поднесе изненадата в 12-та група на световните футболни квалификации, надделявайки над силния тим на Чехия с 2:1. Ханус Сьоренсен даде преднина на Фарьорите в 67-ата минута, а Адам Карабец изравни за чехите в 78-а минута. Мартин Агнарсон отбеляза победния гол за домакините в 81-ата минута.

Чехия остава на второ място с 13 точки, само една повече от Фарьорските острови, които записаха трета поредна победа и заемат трето място.

Хърватия запазва лидерството си в групата с 16 точки, надигравайки Гибралтар с 3:0 у дома, с което почти си гарантира класиране на Мондиала. Тони Фрук откри резултата в 30-ата минута. Лука Сучич удвои преднината на Хърватия в 78-ата минута, а Мартин Ерлич подпечата крайния резултат в края на мача.

В 57-ата минута халфът на домакините, Ловро Майер, пропусна дузпа.

В 3-та група Шотландия също постигна трети пореден успех в квалификациите след победа с 2:1 срещу Беларус. Че Адамс и Скот Мактоминей реализираха головете за Шотландия, а за гостите от Беларус дебютния си гол вкара Хлеб Кучко в добавеното време.

За Беларус на вратата пази стражът на ЦСКА Фьодор Лапоухов. В другата среща Дания победи Гърция с 3:1 у дома. Расмус Хьойлунд, Йоахим Андерсен и Микел Дамсгор вкараха головете за домакините. Христос Цолис отбеляза единственото попадение за гостите.

Хьойлунд вкара в четвъртия си пореден мач, включително мачове за клубния си отбор Наполи и третото си поредно участие за Дания. Водят Дания и Шотландия с по 10 точки.

В 7-ма група Нидерландия победи Финландия с 4:0. Дониел Мален откри резултата в 8-та минута след асистенция на Мемфис Депай, а в 17-та капитанът Върджил ван Дайк направи 2:0 с глава след центриране отново на Депай. Мемфис Депай увенча добрата си игра с попадение от дузпа за 3:0 до почивката, а през втората нападателят на Ливърпул Коди Гакпо оформи крайното 4:0 с прецизен удар от границата на наказателното поле.

С тази победа Нидерландия направи важна крачка към класиране на Мондиал 2026, като си гарантира минимум участие на бараж. "Лалетата" са първи в групата с 16 точки.

В другия мач от групата Полша надигра Литва с 2:0 като гост. Себастиан Шимански откри резултата в 15-ата минута, отбелязвайки директно от корнер. В 64-ата минута той направи асистенция за Роберт Левандовски, който реализира втория гол.

В 8-ва група лидерът в класирането Австрия загуби с 0:1 от Румъния. На „Арена Национале“ в Букурещ Върджил Гица отбеляза единствения гол в 90+5 минута.

Австрия загуби за първи път в квалификационната кампания, но остава начело с 15 точки.

В друга среща от групата Сан Марино загуби от Кипър 0:4. /БНР