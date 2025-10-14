Селена Гомес изрази надеждата си някой ден да бъде майка

Спойлери! Статията разкрива съдържание от „Wizards Beyond Waverly Place“

Селена Гомес отново сподели колко силно иска един ден да стане майка.

На 9 октомври 33-годишната актриса качи стори в Instagram, с което отпразнува ролята си в продължението на „Wizards of Waverly Place“ – „Wizards Beyond Waverly Place“. Там тя призна, че мечтае „един ден“ да има свои деца.

„Алекс Русо вече е майка. Дано и аз някой ден да бъда така“, написа тя, визирайки героинята си. В сторито Гомес включи откъс от последния си епизод в сериала на Disney+.

В двусерийния финал стана ясно, че Алекс е майка на Били Русо, изиграна от Джанис ЛийАн Браун.

След излъчването на епизода Гомес и 15-годишната актриса говориха за връзката си на и извън снимачната площадка.

„Беше много емоционално, особено за мен и нея след четенето на сценария“, разказа Браун в интервю за YouTube канала на Disney Channel. „Бяхме в сълзи“, допълни Гомес.

Още преди премиерата на шоуто, в подкаста „Therapuss“ на Джейк Шейн (7 август), тя призна, че се чувства свързана с образа на Алекс Русо и че новата версия на сериала е „свеж прочит“ на познатата история.

„Героинята в крайна сметка оформи коя съм, защото се чувствам като Алекс“, сподели тя.

През март в „The Jay Shetty Podcast“ Селена и вече съпругът ѝ Бени Бланко откровено казаха, че нямат търпение да създадат семейство. Двамата сключиха брак на 27 септември в Монтесито, Калифорния.

„Не знам какво ще се случи, разбира се, но обожавам децата. Обичам да ги карам да се смеят, толкова са сладки. Така че когато дойде моментът, ще съм истински щастлива“, каза тогава Гомес.

Бланко, който е на 37 години , добави, че когато Селена види деца, веднага тръгва към тях и може с часове да си говори с малчуганите.

„Ти започна тази кариера като дете и това беше начинът ти да се свързваш с хората, и сякаш още усещаш това задължение да общуваш с децата. Ти оформи живота на толкова много млади хора – било с „Barney“, било с „Wizards of Waverly Place“... и все още продължаваш да го правиш“, отбеляза той.

Може да гледате вторият сезон на „Wizards Beyond Waverly Place“ в Disney+.