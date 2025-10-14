Над 482 хиляди българи с диабет, почти толкова и не подозират за болестта

Диабетиците в България са 482 хиляди души, а близо 360 хиляди страдат от болестта, но без да подозират. Данните на еднокринолога професор Анна-Мария Борисова са за миналата година. Последният скрининг показва, че всеки пети българин е с преддиабет. А 1.5% от хората между 20 и 29 години развиват диабет, съобщава БНТ.

Стрес, нездравословно хранене, малко сън и липса на физическа активност водят до затлъстяване, а то причинява инсулинова резистентност и диабет.

По данни от миналата година около 65% от българите са с наднормено тегло. 10% от хората между 20 и 44 години развиват преддиабет, но не подозират, че са с висока кръвна захар, защото не се изследват, твърдят специалистите.

"Отидете днес да си изследвате кръвната захар, за да започнете от утре съответен режим да не развиете диабет. Това е моят призив. И трябва да се възпитава в семейството нормално хранене, което да се възпита у децата. Тъй като всички споделяме, че българските деца са много дебели. Да съумеем да изхвърлим от ежедневието си храни, които съдържат индустриална захар, храни, които съдържат животниски мазнини. Да ограничим донякъде тестените храни. Всичко останало е разрешено в разумни количества. Плюс физическо натоварване, което на теб ти е периодично и знаеш, че ще повториш, за да разходваш енергия”, каза още проф. Анна-Мария Борисова.