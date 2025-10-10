Варна не си дава Европейското по волейбол

Волейболната федерация да преразгледа решението си за Европейското по волейбол. За това апелира на нарочна пресконференция във Варна временно изпълняващият длъжността кмет Павел Попов. Той припомни, че от 25 години морския град помага, дори и в най-трудните времена, на волейбола у нас. Припомни, че заради това подпомагане, Варна е известна не само като морска, но и като волейболна столица на България.

Преговорите за Европейското да се проведат в морския град, се водят от 2024 година, стана още ясно от думите му.

„Това са конкретни ангажименти, свързани и със зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта, с резервации, с посетители. За нас Европейското е тласък за туризма, и лекотата, с която бе оповестено, че няма да е във Варна, е притеснителна“, категоричен бе Павел Попов.

Той призова волейболната федерация добре да огледа ситуацията. Попов бе категоричен, че така не се постига устойчивост. „Дори и в трудни за волейболния ни национален отбор моменти залата в ДКС се пълнеше“, припомни той.

Кметът апелира федерацията да прецени дали мачове, в които няма да участва българския национален отбор, ще запълнят залата в София. Това са мачове на Полша, на Украйна, Израел.

„Призовавам за компромис“, каза той.

Попов разказа, че Любомир Ганев е звънял на бившия кмет Иван Портних, за да му каже, че Варна няма да е домакин на Европейското. „Призовавам г-н Ганев да намери моя телефон, призовавам и г-н Портних да разкаже, какво са си говорили“, каза временния кмет.

Досега Варна е удовлетворила всички изисквания от страна на федерацията, стана ясно още от думите му.

На пресконференцията присъстваха и зам.-кметът Илия Коев, и директора на дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров. Илия Коев призова спортът да обединява, а не да разединява.