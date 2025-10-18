Какво съдържат предложените от ДПС - Ново начало промени в Закона за НСО?

От ДПС-Ново начало внесоха в Народното събрание предложения за промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО). В съобщение до медиите от партията заявяват, че предложените промени включват забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на НСО, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение.

„НСО е високоспециализирана структура, която е призвана да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи и институции. Затова законодателят е длъжен да гарантира условията и свободата за професионално изпълнение на задълженията от служителите ѝ“, пише още в съобщението.

"Продължаващите опити на президента Румен Радев да ползва НСО като евтина ПР-платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите ѝ и подронват авторитета на службата, допълват от ДПС-Ново начало.

Вчера от партията обявиха, че предлагат възможност председателят на Народното събрание (НС), президентът и премиерът да могат да се откажат от личната си охрана.

"Промяната е в отговор на заявката на президента Румен Радев, че има желание да се откаже от охраната си, но законът не му позволява", се казва още в съобщението. Измененията предвиждат възможността за личен акт на отказ, с декларация пред началника на НСО.

Президентът Румен Радев обяви в четвъртък, че от 20 октомври ще използва личния си автомобил, в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента. Причината за решението на Румен Радев са приетите от Народното събрание промени в дейността на НСО, с които се отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството.