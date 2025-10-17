Ще използва ли Европа милиардите на Русия, за да защити Украйна?

Украинският президент Володимир Зеленски се надява да получи достъп до американски ракети с голям обсег, когато посети Белия дом днес. Дори и да успее, това ще бъде само половината от битката.

Тъй като САЩ сега говорят за нова среща на върха с руския президент Владимир Путин и не са склонни да предоставят повече финансова подкрепа, европейските държави ще трябва да запълнят зеещата финансова дупка, която заплашва способността на Украйна да купува такива оръжия, да плаща на войниците и да възстановява разрушената инфраструктура. Използването на замразени активи на руската централна банка трябва да бъде в центъра на тяхната стратегия, пише Bloomberg.

Към днешна дата Европейският съюз (ЕС) мъдро се е въздържал от конфискация на замразени активи на стойност около 210 милиарда евро (245 милиарда долара), повечето от които са се превърнали в пари в брой и се държат в белгийската банка Euroclear. Пълното изземване на средствата, колкото и задоволително да е, вероятно би нарушило международното право, би разстроило световните пазари и би създало прецедент, който би могъл да се обърне срещу западните държави.

Вместо това, служители на ЕС обмислят по-прагматична идея: да отключат приблизително 135 милиарда евро безлихвени „репарационни заеми“ за Украйна чрез размяна на паричните активи срещу гаранции на Euroclear. Главницата ще остане непокътната, като по този начин се избегнат правни капани, които осуетиха по-ранните предложения. Изплащане не би се очаквало, докато Русия не предложи репарации за непровокираното си нахлуване, както се изисква от резолюция на ООН.

Финансовата нужда е спешна. Правителството в Киев е изтеглило по-голямата част от финансирането си от Международния валутен фонд и е изправено пред очакван недостиг от 65 милиарда долара до 2027 г. Въпреки че ЕС вече изпраща на Украйна неочаквани печалби от лихвените приходи по руските активи, това се равнява само на няколко милиарда долара годишно. По-полезен е заем от Г-7 на стойност 50 милиарда долара, отпуснат от държави, но обезпечен с бъдещи лихвени приходи. Въпреки това съществуващите средства не покриват нуждите на Украйна след тази година и много от тях са ограничени до граждански цели - проблем, когато отбраната отнема една трета от брутния вътрешен продукт на страната.

Нарастващият дял на Европа от тежестта

Американските средства за подкрепа на Украйна са се изчерпали при администрацията на Тръмп, оставяйки Европа да запълни празнината.

Символизмът също е важен. Включването на руските резерви в действие, гарантиращо оцеляването на Украйна, би сигнализирало на Путин, че Европа е осигурила финансиране за дълга битка. Планът спестява европейските данъкоплатци от искания за финансиране на войната, увеличава подкрепата до нива, които националните бюджети не могат да покрият, и засилва посланието, че руският президент ще плати за агресията си.

Унгария и Словакия също биха могли да се опитат да провалят плана, като наложат вето върху санкциите на ЕС, които замразяват активите и трябва да се подновяват единодушно на всеки шест месеца. Блокът обаче запазва мощно финансово влияние върху двете страни членки и отделните държави биха могли да се обединят, за да продължат без тях, ако е необходимо. От правна гледна точка, оставянето на главницата недокосната прави новия план далеч по-стабилен, отколкото би го направила явната конфискация.

С наближаването на зимата, скоростта е от решаващо значение. Европейските лидери трябва да разрешат оставащите пречки пред заемите възможно най-бързо, дори когато ускоряват доставките на оръжие и насочват повече финансиране към собственото производство на оръжия в Украйна. В дългосрочен план те трябва да удвоят усилията си за прекратяване на европейските покупки на газ и петрол от Русия до 2027 г.

Устояването на желанието за присвояване на руски активи беше правилното решение. Използването на тези пари по правнозащитим начин, за да се спре бруталната и незаконна инвазия на Путин, е, ако не друго, още по-оправдано. Европа трябва да продължи напред без забавяне.