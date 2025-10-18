Защо срещата между Тръмп и Путин е „оправдание“ за Виктор Орбан

Унгарският премиер обяви, че домакинството на следващата среща на президента Тръмп и руския му колега в Будапеща е доказателство както за неговата „промирна“ позиция като най-близък приятел на президента Путин в Европейския съюз, така и за статута му на пламенен фен на американския лидер, пише The Times.

62-годишният Виктор Орбан, чиято популярност в страната намалява през последните години, се похвали, че е лобирал пред Тръмп за срещата на върха за мир в Газа в Египет в понеделник. Докато президентът на САЩ обявяваше „историческа зора“ на мира в Близкия изток, вниманието му вече се насочваше към войната в Украйна.

Орбан, смятан от някои лидери на ЕС за пария заради твърдата си миграционна политика, враждебността си към „пробудените“ ЛГБТ укази от Брюксел и необичайно близкото 14-годишно приятелство с Путин , не можа да устои на подигравките по адрес на съюза.

„Всички в ЕС са за война, освен нас“, каза той в петък. „Но ЕС не бива да отсъства от мира. Подобно на американския президент, ние трябва да разговаряме с руснаците – а не просто да се влачим зад американската дипломация като спомагателни сили.“ „Ако този мир в Близкия изток може да се осъществи, ако срещата между Тръмп и Путин се състои, защо да не вярваме, че европейците могат да поемат по правилния път“, каза Орбан , десен националист.

Като бивш дисидент по време на комунистическата диктатура, която приключи през 1989 г., приятелското отношение на Орбан към Русия е необичайно в страна, окупирана преди от съветски войски, които напуснаха страната едва през 1991 г. Но Унгария все още е зависима от руски изкопаеми горива чрез нефтопровода „Дружба“ („приятелство“), който датира от 60-те години на миналия век.

Путин, който открито изпитва носталгия по обширността на бившия Съветски съюз, използва руското „ты“ за Обан, термин, който обикновено е запазен за близки приятели или семейство, вместо официалната форма на обръщение „вы“.

Руският лидер може да посети Будапеща, тъй като унгарската столица отбелязва годишната годишнина, между 23 октомври и 7 ноември, от Унгарското въстание от 1956 г., когато съветски войски и танкове бяха разположени, за да смачкат продемократичните бунтовници, убивайки хиляди.

Орбан изглежда очакваше смесена реакция, докато призоваваше за обществена подкрепа за срещата.

„Тези преговори няма да са за нас“, каза той в петък. „Отдавна не е имало подобно дипломатическо събитие. Моля всички да проявят сдържаност, защото тези преговори не са за нас, а за мир.“

Орбан е бил министър-председател общо пет непоследователни мандата от 1998 г. насам. Но той е изправен пред потенциално трудно изпитание на общите избори догодина през април, тъй като неговата партия Фидес се срива в социологическите проучвания. Той се нуждае от добър резултат, за да покаже на избирателите, че годините на изолация заради позицията му по отношение на Русия, Украйна и подкрепата за Тръмп са се отплатили.

Пътуването на Путин до Унгария би трябвало да е сравнително лесно, преминавайки през Черно море. Той е защитен от арест по заповед на Международния наказателен съд (МНС), освен ако не кацне на територия на ЕС извън Унгария.

През юни Орбан обяви, че Унгария се оттегля от МНС заради заповедта за арест на Бенямин Нетаняху, издадена от прокуратурата, който посети Будапеща през април.

Освен годишнината от 1956 г., срещата на върха в Будапеща има горчив исторически резонанс за Киев. В унгарската столица беше подписан „Будапещенският меморандум“ от 1994 г., в който Украйна се съгласи да се откаже от ядрените си оръжия в замяна на гаранции за сигурност от Русия, САЩ, Великобритания и други ядрени сили.

Гаранциите се оказаха безполезни, когато Путин анексира Крим през 2014 г. и след това започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.