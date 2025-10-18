Кейт Мидълтън и принцеса Раджва от Йордания с шикозни бизнес тоалети

Принцесите Кейт Мидълтън и Раджва от Йордания блеснаха до съпрузите си в шикозни бизнес тоалети за кралското събиране във Великобритания.

Принцът и принцесата на Уелс посрещнаха йорданския престолонаследник и жена му в замъка Уиндзор.

След това принц Уилям и принц Хюсеин посетиха военната база RAF Benson.

По време на аудиенцията в сряда 43-годишната Кейт и 31-годишната Раджва бяха облечени в елегантни костюми с панталони, изоставяйки класическата принцеска визия с рокля.

Кейт Мидълтън избра костюм Roland Mouret в светлокафяв цвят с разкроени панталони, носени преди това за посещение на младежка благотворителна организация през 2023 г. Тя го съчета с бяла блуза с панделка и големи златни обеци.

Междувременно Раджва изглеждаше елегантно в черно бюстие, сложено върху свежа бяла риза с яка и черни панталони с широки крачоли. Тя носеше гарвановочерните си кичури, вързани на висока опашка, и допълни с черна чанта клъч.

43-годишният принц Уилям и 31-годишният престолонаследник принц Хюсеин облякоха сини костюми за срещата си в кралската резиденция в Бъркшър, която е близо до настоящия дом на уелсците, Аделаида Котидж. Видеозаписи, споделени от Кенсингтънския дворец, показват двете двойки, които се срещат като стари приятели.

Цялата статия и снимки на кралските особеи четете и вижте на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg