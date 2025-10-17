IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 121

Локомотив (Пловдив) с убедителна победа с 3:0 над Ботев (Враца)

Черно-белите изпревариха във временното класиране Черно море и Лудогорец

17.10.2025 | 22:12 ч. Обновена: 17.10.2025 | 22:13 ч. 0
Локомотив (Пловдив) с убедителна победа с 3:0 над Ботев (Враца)

Локомотив (Пловдив) постигна убедителна победа с 3:0 над Ботев (Враца) в мач от 12-ия кръг на efbet Лига.

Хуан Переа се разписа на два пъти в началото (2', 17'), а Жулиен Лами (19') оформи класическия резултат. „Черно-белите“ решиха всичко още в първите 20 минути на двубоя, който предложи интересни ситуации и пред двете врати. 

Срещата в Пловдив започна с минута мълчание в памет на легендарния футболист Иван Зафиров и верния привърженик на клуба Иван Пасков, които си отидоха от този свят преди дни. 

Така „черно-белите“ събраха актив от 23 точки и изпревариха във временното класиране Черно море и Лудогорец. Ботев (Враца) пък регистрира втора поредна загуба и продължава да заема шестата позиция в подреждането с 14 точки. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Локомотив футбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem