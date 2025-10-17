Локомотив (Пловдив) с убедителна победа с 3:0 над Ботев (Враца)

Локомотив (Пловдив) постигна убедителна победа с 3:0 над Ботев (Враца) в мач от 12-ия кръг на efbet Лига.

Хуан Переа се разписа на два пъти в началото (2', 17'), а Жулиен Лами (19') оформи класическия резултат. „Черно-белите“ решиха всичко още в първите 20 минути на двубоя, който предложи интересни ситуации и пред двете врати.

Срещата в Пловдив започна с минута мълчание в памет на легендарния футболист Иван Зафиров и верния привърженик на клуба Иван Пасков, които си отидоха от този свят преди дни.

Така „черно-белите“ събраха актив от 23 точки и изпревариха във временното класиране Черно море и Лудогорец. Ботев (Враца) пък регистрира втора поредна загуба и продължава да заема шестата позиция в подреждането с 14 точки.