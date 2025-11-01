„Комо” изпусна „Наполи”

Комо пропусна да победи Наполи при гостуването си в десетия кръг на Серия А, като двата отбора не си вкараха голове - 0:0.

В средата на първата част Алваро Морато от Комо пропусна дузпа. Той стреля в десния ъгъл на вратата, но Ваня Милинкович-Савич предвиди изпълнението му и спаси топката.

Съдията Лука Дзуферли бе отсъдил наказателния удар точно заради нарушение на вратаря Милинкович-Савич.

Наполи не създаде нито едно стопроцентово голово положение след почивката и логично не стигна до трите точки. Тимът води в класирането, но може да бъде изпреварен от Рома утре. Комо е на пета позиция.