IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 71

„Комо” изпусна „Наполи”

„Наполи” не създаде нито едно стопроцентово голово положение

01.11.2025 | 21:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Комо пропусна да победи Наполи при гостуването си в десетия кръг на Серия А, като двата отбора не си вкараха голове - 0:0.

В средата на първата част Алваро Морато от Комо пропусна дузпа. Той стреля в десния ъгъл на вратата, но Ваня Милинкович-Савич предвиди изпълнението му и спаси топката.

Съдията Лука Дзуферли бе отсъдил наказателния удар точно заради нарушение на вратаря Милинкович-Савич.

Свързани статии

Наполи не създаде нито едно стопроцентово голово положение след почивката и логично не стигна до трите точки. Тимът води в класирането, но може да бъде изпреварен от Рома утре. Комо е на пета позиция.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Наполи Комо спорт футбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem