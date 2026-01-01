IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
За първи път мач от Серия А ще се играе в чужбина

Милан – Комо и ще се срещнат в Пърт, Австралия

01.01.2026 | 12:05 ч.
Мачът от 24-ия кръг на Серия А Милан – Комо ще се изиграе на 8 февруари 2026 г. в Пърт, Австралия. Това обяви президентът на футболната лига Енцо Симонели точно преди полуфинала на „росонерите“ срещу Наполи за Суперкупата на Италия.

Двубоят ще стане първият в историята на италианския елит, който ще се изиграе в чужбина. Другият прецедент е свързан със съдийския наряд, който ще бъде даден на азиатски рефери по искане на местната конфедерация.

„Милан – Комо ще се проведе в Пърт на 8 февруари. Имахме много важна среща с Джани Инфантино. Имаше условие да разчитаме на чуждестранни рефери за мача, но ние имаме голямо доверие на италианските съдии. Това беше единственият проблем да приемем този вариант. Въпреки това ни беше гарантирано, че наряд ще получат азиатски рефери от топ ниво, което ни накара да приемем“, заяви Симонели.

До решението срещата да бъде в Австралия се стигна заради откриването на Зимните олимпийски игри на „Джузепе Меаца“ на 6 февруари. /БТА

    

 

