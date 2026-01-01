Джокович си пожела: Да взема 25-ата титла от "Големия шлем" и Роналдо да вкара 1000 гола

Сръбският тенисист Новак Джокович изрази надежда, че през 2026 година ще спечели рекордната си 25-а титла от "Големият шлем" по същото време, по което португалската футболна звезда Кристиано Роналдо ще достигне границата от 1000 гола в кариерата си.

„Надявам се и двамата да го постигнем едновременно: той да вкара 1000 гола, а аз да имам 25 титли от Големия шлем", цитира думите на Джокович RMC Spor, предава БТА.

В момента 40-годишният Кристиано, който рита за саудитския "Ал Насър", има 956 гола.

Двамата велики спортисти се срещнаха на церемонията по връчване на наградите Globe Soccer Awards в Дубай, на която Роналдо връчи на Джокович наградата за изключителни постижения в спорта.

„Получаването на тази награда от Роналдо е сбъдната мечта. Благодарен съм, че имам възможността да го нарека приятел и някой, който винаги ме вдъхновява.

Играем различни спортове, но се тласкаме един друг напред. Да бъдем тук заедно и да говорим за това как спортът може да вдъхнови децата по целия свят е нещо, с което наистина се гордеем. Това не е само за мен, а за всички спортисти", каза Джокович.