Жена загина при пожар в с. Билка

На 01.01.т.г. около 05.40 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение за горяща къща в с. Билка, обитавана от 73 годишна жена от селото. Огънят е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци. От инцидента изгоряла цялата къща. При извършения оглед е открито тялото на възрастната жена , което е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас. Причините за пожара са в процес на изясняване. По случая е образувано досъдебно производство.

При друг пожар изгоряха покрив и всички вещи в къща в село край Руен на Нова година. На 31.12.м.г. около 05.00 ч. в Районно управление – Руен е получено съобщение за пожар в едноетажна къща, разположена на ул. «Вардар» № 12 в руенското село Просеник, отдадена под наем на 51 годишен мъж. Огънят е потушен от един противопожарен екип, съобщиха от ОДМВР-Бургас. От инцидента изгорял целия покрив на къщата заедно с покъщнината и навес на съседен имот, прилепен към нея. Няма пострадали лица. Вероятна причина за пожара е горяща печка на твърдо гориво или късо съединение в остарялата ел. инсталация на къщата. Няма данни за умишлен палеж. По случая е образувано досъдебно производство.