Манчестър Сити се провали в гонката с Арсенал

Борбата на Манчестър Сити за титлата във Висшата лига претърпя неуспех, след като играчите на Пеп Гуардиола завършиха 0:0 като гост на Съндърланд в среща от 19-ия кръг на футболното първенство на Англия. Домакините устояха на натиска на съперника през второто полувреме, за да запазят домакинския си рекорд без загуба в лигата този сезон.

Сити направи всичко възможно, за да пробие съпротивата на Съндърланд на „Стадиъм ъф Лайт“, но комбинация от смела защита, шумна публика и от време на време късмет помогна на домакините да стигнат до равенството.

Дефанзивният халф Родри се завърна след контузия и влезе като резерва през второто полувреме, а вратарят на Съндърланд Робин Рофс направи серия от отлични спасявания. Играчите на Съндърланд имаха няколко добри шанса дори да грабнат трите точки.

Най-близо до гол беше Йошко Гвардиол, който уцели гредата, но домакините удържаха равенството, което ги оставя на седмо място с 29 точки. Сити е на второ място, на четири точки зад лидера Арсенал.

Мениджърът на „шпорите“ Томас Франк се завърна в стария си клуб Брентфорд, но с това серията от 137 мача на Тотнъм във Висшата лига без нулево равенство приключи. Последното им 0:0 беше също срещу Брентфорд през май 2022 година.

Равенството оставя Тотнъм на 12-о място с 26 точки, докато Брентфорд, който имаше по-добри шансове в двубоя, е девети с 27.