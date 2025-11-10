Петко Христов и Недялков отпаднаха от националния отбор за Груция и Турция

Защитниците Антон Недялков и Петко Христов отпаднаха от състава на националния отбор за последните два мача от световните квалификации за Мондиал 2026, съобщава Българският футболен съюз (БФС).

"Лъвовете" ще се изправят срещу Турция (15 ноември) и Грузия (18 ноември).

Христов, капитан на италианския Специя, няма да може да вземе участие в двубоите поради контузия. Той игра пълен мач за последно на 25 октомври, след което пропусна два и записа само шест минути в трети.

Недялков също отпада от разширения състав поради физическо претоварване в резултат на сгъстения игрови цикъл на клубния му отбор Лудогорец в последните седмици. Той игра 79 минути при неделната загуба на "орлите" с 2:3 срещу Арда (Кърджали) в мач от 15-ия кръг на българското първенство. Недялков пропусна и срещите с Турция и Испания през октомври.



На тяхно място селекционерът на България Александър Димитров повика защитника на датския Вейле - Стефан Велков.

Крилото на Левски Радослав Кирилов също няма да бъде на разположение от първоначално повиканите и вече беше заменен от Станислав Иванов.

състав на България за Световните квалификации с Турция и Грузия:

Вратари: Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Алекс Божев (Славия Прага, Чехия), Димитър Евтимов (Ботев Враца)

Защитници: Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Антверп, Белгия), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце, Полша), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Стефан Велков (Вейле, Дания)

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели: Марин Петков (Левски), Станислав Иванов (Лудогорец), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Владимир Николов (Корона Киелце, Полша)

