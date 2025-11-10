Марчело Абонданца отново поема женския национален отбор по волейбол

Марчело Абонданца се завръща начело на националния отбор на България по волейбол за жени. Той ще замени на поста напусналата след световното първенство Антонина Зетова.

Новият селекционер бе избран на заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол. След проведените през миналата седмица разговори с тримата кандидати, Управителният съвет на федерацията утвърди предложението за Абонданца с 10 гласа „за“.

Иван Петков получи 5 гласа, а Радослав Арсов – един.

Италианският треньор ще застане начело на отбора с договор за срок от две години, с опция за удължаване с още една. Минималните цели, поставени пред него, са запазване на мястото на отбора в Лигата на нациите (VNL) през следващия сезон и класиране сред първите десет на Европейското първенство.

Марчело Абонданца е добре познато име в световния волейбол. Роден на 24 август 1970 г. в Чезена, Италия, той има богат опит както на клубно, така и на национално ниво.

В кариерата си е водил водещи отбори като MC-Carnaghi Villa Cortese (Италия), Rabita Baku (Азербайджан), Fenerbahçe и THY İstanbul (Турция), както и Chemik Police (Полша). На международната сцена Абонданца е работил и с националните отбори на България, Канада и Гърция.